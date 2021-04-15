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Özelleştirme İdaresi, Hazineye ait 7 ildeki 19 taşınmazı "satış" yöntemiyle özelleştirecek

15.04.2021 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Hazineye ait 7 ilde bulunan 19 taşınmazı "satış" yöntemiyle özelleştirecek.

Özelleştirme İdaresi, Hazineye ait 7 ildeki 19 taşınmazı "satış" yöntemiyle özelleştirecek

Kurumun özelleştirme süreçlerine ilişkin yatırımcılara duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Adana, Ankara, Aydın, Kilis, Malatya, Mersin ve Şanlıurfa da bulunan 19 taşınmaza ilişkin ihaleler birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek.

Gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek.

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İhalelere gerçek ve tüzel kişiler, ortak girişim grupları (OGG), kooperatiflerle kuruluş belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve vakıflar katılabilecek. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilecek.

Teklif sahiplerinden ihalelere katılabilmesi için ilanda belirtilen tutarlarda geçici teminat alınacak. İhale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecek.

İllere ve taşınmazlara göre değişen ihalelerdeki son teklif verme, geçici teminat ve ihale şartnamesi bedelleri de Resmi Gazete'nin bugünkü sayısındaki duyuruda yer alıyor.

AA

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