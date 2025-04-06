Özgür Demirtaş'ın paylaşımı olay oldu! 'Kopya' iddiaları sosyal medyanın gündeminde

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 6 Nisan’da yaptığı paylaşım nedeniyle sosyal medyada gündem oldu. Demirtaş'ın yaptığı yorumu başka bir hesaptan kopyaladığı iddia edildi.

Demirtaş, X (eski adıyla Twitter) platformunda yaptığı paylaşımda, ABD’nin Çin’e yönelik ekonomik baskılarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Çin'i şimdi göreceğiz. Hodri Meydan! 3 Yolları var:

ABD ve Trump'a boyun eğ, dediklerini yap.

Yuan'ı %30 ve üstü kadar Devalüe et, Halkını Fakirleştir.

Tam tamına 3 Trilyon Dolar karşılığı kendi parandan bas ve Borcunu ÇILDIRT...

Hadi ÇİN: Seç Beğen Al..."

YABANCI KULLANICI DA AYNI YORUMU YAPMIŞ!

Özgür Demirtaş'ın paylaşımından önce yani 4 Nisan’da ekonomi alanında yaptığı analizlerle bilinen Zerohedge adlı kullanıcı tarafından aynı yorumun paylaşıldığı ortaya çıktı.

KOPYA İDDİASI

Yaşanan bu gelişme sonrasında sosyal medyada 'kopya' tartışmaları alevlendi.