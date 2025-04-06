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Özgür Demirtaş'ın paylaşımı olay oldu! 'Kopya' iddiaları sosyal medyanın gündeminde

Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
06.04.2025 22:57
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Çin ekonomisiyle ilgili yorum yapan ünlü iktisatçı Özgür Demirtaş, kopya iddialarıyla gündeme geldi. Yabancı bir kullanıcının yaptığı yorumu aynı şekilde kendi hesabından paylaşan Demirtaş, tartışmalara neden oldu.

Özgür Demirtaş'ın paylaşımı olay oldu! 'Kopya' iddiaları sosyal medyanın gündeminde

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 6 Nisan’da yaptığı paylaşım nedeniyle sosyal medyada gündem oldu. Demirtaş'ın yaptığı yorumu başka bir hesaptan kopyaladığı iddia edildi.

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Demirtaş, X (eski adıyla Twitter) platformunda yaptığı paylaşımda, ABD’nin Çin’e yönelik ekonomik baskılarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Çin'i şimdi göreceğiz. Hodri Meydan! 3 Yolları var:
ABD ve Trump'a boyun eğ, dediklerini yap.
Yuan'ı %30 ve üstü kadar Devalüe et, Halkını Fakirleştir.
Tam tamına 3 Trilyon Dolar karşılığı kendi parandan bas ve Borcunu ÇILDIRT...
Hadi ÇİN: Seç Beğen Al..."

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YABANCI KULLANICI DA AYNI YORUMU YAPMIŞ!

Özgür Demirtaş'ın paylaşımından önce yani 4 Nisan’da ekonomi alanında yaptığı analizlerle bilinen Zerohedge adlı kullanıcı tarafından aynı yorumun paylaşıldığı ortaya çıktı.

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KOPYA İDDİASI

Yaşanan bu gelişme sonrasında sosyal medyada 'kopya' tartışmaları alevlendi.

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Özgür Demirtaş
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