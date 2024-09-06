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Özgür Demirtaş tepkili: ‘‘En kötüsünü henüz görmedik’’

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
06.09.2024 09:56
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Yaptığı ekonomi değerlendirmeleriyle gündeme gelen ve önerilerde bulunan Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Demirtaş isyan etti. Resmi sosyal medya hesabından hükümetin ekonomi alanında belirlediği politikayı eleştiren Demirtaş, "Henüz en kötüsünü görmedik" dedi.

Özgür Demirtaş tepkili: ‘‘En kötüsünü henüz görmedik’’

Ekonomi piyasası ekseninde olan her durumda istatistiki verilere dayanarak yüksek enflasyon ve ekonomik öngörülerde bulunan Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Demirtaş, resmi sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

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Özellikle zombie şirketlere dikkat çeken ve işten çıkarmaların zincirleme bir şekilde artacağını ileri süren Demirtaş, şunları söyledi:

‘’Banka Takipleri Artıyor. Zombie Şirketler Zorda. En kötüsünü henüz görmedik. Sonbahardan Kışa geçerken, Zincirleme Batış ve İşten Çıkarmalar göreceğiz. Yazın Kenara… Tüm Bunların ANA SEBEBİ: Nas Ekonomi Politikası…’’

DEMİRTAŞ: ‘‘4 EKSİK 1 DOĞRU …’’

Prof. Dr. Özgür Demirtaş yaptığı diğer paylaşımında ise, Merkez Bankası ve hükümeti eleştirdi Demirtaş:

‘‘Merkez Bankasının:
Para Politikası : DOĞRU Yolda
Hükümetin:
Mali Politikası: EKSİK yolda
Şeffaflık: EKSİK yolda
Tasarrufu: EKSİK yolda
Yapısal Reformlar: EKSİK yolda
4 EKSİK 1 DOĞRU …
OLMAZ…’’ dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Özgür Demirtaş
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