Özgür Demirtaş tepkili: ‘‘En kötüsünü henüz görmedik’’

Ekonomi piyasası ekseninde olan her durumda istatistiki verilere dayanarak yüksek enflasyon ve ekonomik öngörülerde bulunan Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Demirtaş, resmi sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Özellikle zombie şirketlere dikkat çeken ve işten çıkarmaların zincirleme bir şekilde artacağını ileri süren Demirtaş, şunları söyledi:
‘’Banka Takipleri Artıyor. Zombie Şirketler Zorda. En kötüsünü henüz görmedik. Sonbahardan Kışa geçerken, Zincirleme Batış ve İşten Çıkarmalar göreceğiz. Yazın Kenara… Tüm Bunların ANA SEBEBİ: Nas Ekonomi Politikası…’’
Banka Takipleri Artıyor.— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) September 5, 2024
Zombie Şirketler Zorda.
En kötüsünü henüz görmedik.
Sonbahardan Kışa geçerken, Zincirleme Batış ve İşten Çıkarmalar göreceğiz.
Yazın Kenara…
Tüm Bunların ANA SEBEBİ:
Nas Ekonomi Politikası…
Prof. Dr. Özgür Demirtaş yaptığı diğer paylaşımında ise, Merkez Bankası ve hükümeti eleştirdi Demirtaş:
‘‘Merkez Bankasının:
Para Politikası : DOĞRU Yolda
Hükümetin:
Mali Politikası: EKSİK yolda
Şeffaflık: EKSİK yolda
Tasarrufu: EKSİK yolda
Yapısal Reformlar: EKSİK yolda
4 EKSİK 1 DOĞRU …
OLMAZ…’’ dedi.
Merkez Bankasının:— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) September 5, 2024
Para Politikası : DOĞRU Yolda
Hükümetin:
Mali Politikası: EKSİK yolda
Şeffaflık: EKSİK yolda
Tasarrufu: EKSİK yolda
Yapısal Reformlar: EKSİK yolda
4 EKSİK 1 DOĞRU …
OLMAZ …