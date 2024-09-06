Özgür Demirtaş tepkili: ‘‘En kötüsünü henüz görmedik’’

Ekonomi piyasası ekseninde olan her durumda istatistiki verilere dayanarak yüksek enflasyon ve ekonomik öngörülerde bulunan Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Demirtaş, resmi sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Özellikle zombie şirketlere dikkat çeken ve işten çıkarmaların zincirleme bir şekilde artacağını ileri süren Demirtaş, şunları söyledi:



‘’Banka Takipleri Artıyor. Zombie Şirketler Zorda. En kötüsünü henüz görmedik. Sonbahardan Kışa geçerken, Zincirleme Batış ve İşten Çıkarmalar göreceğiz. Yazın Kenara… Tüm Bunların ANA SEBEBİ: Nas Ekonomi Politikası…’’

Banka Takipleri Artıyor.



Zombie Şirketler Zorda.



En kötüsünü henüz görmedik.



Sonbahardan Kışa geçerken, Zincirleme Batış ve İşten Çıkarmalar göreceğiz.



Yazın Kenara…



Tüm Bunların ANA SEBEBİ:



Nas Ekonomi Politikası… — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) September 5, 2024

DEMİRTAŞ: ‘‘4 EKSİK 1 DOĞRU …’’

Prof. Dr. Özgür Demirtaş yaptığı diğer paylaşımında ise, Merkez Bankası ve hükümeti eleştirdi Demirtaş:



‘‘Merkez Bankasının:

Para Politikası : DOĞRU Yolda

Hükümetin:

Mali Politikası: EKSİK yolda

Şeffaflık: EKSİK yolda

Tasarrufu: EKSİK yolda

Yapısal Reformlar: EKSİK yolda

4 EKSİK 1 DOĞRU …

OLMAZ…’’ dedi.