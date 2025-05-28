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Padişahın fermanını çalmışlar! Sultan Abdülhamid ve 3. Selim... Yurt dışına kaçıracaklardı

İstanbul Havalimanı'nda tarihi bir operasyon gerçekleşti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda 7 şüpheli yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı. Ele geçirilen eserler arasında Sultan Abdülhamid ve 3. Selim dönemlerine ait orijinal fermanlar dikkat çekti.

Padişahın fermanını çalmışlar! Sultan Abdülhamid ve 3. Selim... Yurt dışına kaçıracaklardı

İstanbul Havalimanı, tarihi operasyona ev sahipliği yaptı. Tarihi eser kaçakçılığını önlemek için adım adı iz süren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tam zamanında düğmeye bastı. Kadıköy, Fatih ve İstanbul Havalimanı'nda 6 farklı operasyon gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan operasyonlar biri Avusturalya uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

LİDYA, ROMA, BİZANS, OSMANLI, SELÇUKLU...

Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda, Lidyalılara ait olduğu değerlendirilen ve M.Ö. 7'nci yüzyıla tarihlenen sikkelerin de içinde yer aldığı, Roma, Bizans, Abbasi, Osmanlı ve Anadolu Selçuklu dönemlerine ait toplam bin 143 sikke ele geçirildi.

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PADİŞAH FERMANINI DA ÇALMIŞLAR

17, 18 ve 19'uncu yüzyıllarda Osmanlı dönemine ait hat, berat ve fermanlarla birlikte, aynı yüzyıllara ait Hristiyanlık inancında kutsal kabul edilen ve kiliselerde ibadet sırasında kullanılan ikonaların da aralarında bulunduğu 1671 obje bulundu.

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SULTAN ABDÜLHAMİD VE 3. SELİM!

Bu belgeler arasında Sultan Abdülhamid ve 3. Selim dönemlerine ait orijinal fermanların da yer aldığı belirtildi.

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Ayrıca, Milli Mücadele Dönemi'ne ait olduğu ve Gelibolu Yarımadası'ndaki kazılardan çıkarıldığı değerlendirilen 108 eser ve obje de ele geçirilenler arasında yer aldı.

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MÜZELERE TESLİM EDİLECEK

Ele geçirilen eserlerin, halkın ziyaretine sunulmak üzere İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü, Ayasofya Tarihi Müzesi Müdürlüğü ve Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliyle ilgili tahkikat sürüyor.

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YURT DIŞINA KAÇIRACAKLARDI

Operasyon sırasında İstanbul Havalimanı'nda yakalanan Avusturalya uyruklu tarihi eser kaçakçısının, Birinci Dünya Savaşı'nın ikinci yılında Osmanlı'ya karşı savaşan Anzak'lara ait olduğu gerekçesi ile Gelibolu'da topladığı eserleri yurt dışına çıkarmak istediği anlaşıldı.

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Havalimanı tarihi eser kaçakçılığı
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