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Pakdemirli: 2020'de birçok üründe Cumhuriyet tarihinin rekor üretimlerine ulaştık

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.12.2020 16:38 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Bu başarı, pandemiye rağmen tarladan, bahçeden ayrılmayan, üretime kesintisiz devam eden çiftçimizin ve tarım sektörümüzün başarısıdır." dedi.

Pakdemirli: 2020'de birçok üründe Cumhuriyet tarihinin rekor üretimlerine ulaştık

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yıl birçok üründe Cumhuriyet tarihinin rekor üretim rakamlarına ulaşıldığını belirterek, "Bu başarı, pandemiye rağmen tarladan, bahçeden ayrılmayan, üretime kesintisiz devam eden çiftçimizin ve tarım sektörümüzün başarısıdır." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, 2020 yılına ilişkin bitkisel üretim verilerini değerlendirirken, alınan tedbirler sayesinde tarımsal üretimin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen büyüdüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir karış tarım toprağı boş kalmayacak" diyerek koyduğu hedef doğrultusunda salgın sürecinde de üretimin arttığını vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"2020 yılında birçok üründe Cumhuriyet tarihinin rekor üretimlerine ulaştık. Ülkemiz bitkisel üretimi 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,9 artış göstererek toplam 124 milyon tonu aşmıştır. Bu başarı, pandemiye rağmen tarladan, bahçeden ayrılmayan, üretime kesintisiz devam eden çiftçimizin ve tarım sektörümüzün başarısıdır."

Pakdemirli, atıl veya nadasa bırakılan alanlarda başlatılan projelerin yanında, birim alandan elde edilen verimi yükseltmeye yönelik çalışmalar sonucu tarımsal hasılanın artmaya devam ettiğine dikkati çekerek, bitkisel üretim miktarlarının 2020 yılında yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 69,3 milyon ton, sebzelerde 31,2 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 23,6 milyon ton olarak gerçekleştiği bilgisini verdi.

Tahıl ürünleri üretim miktarlarının bu yıl, 2019'a göre yüzde 8,1 artarak yaklaşık 37,2 milyon tona ulaştığını aktaran Pakdemirli, buğday üretiminin geçen yıla göre yüzde 7,9 artarak 20,5 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 9,2 artışla 8,3 milyon ton, dane mısır üretiminin yüzde 8,3 yükselerek 6,5 milyon ton, yulaf üretiminin yüzde 18,7 artarak yaklaşık 314,5 bin ton olduğunu belirtti.

Pakdemirli, aynı dönemde kırmızı mercimek üretiminin yüzde 5,9 artışla yaklaşık 328,4 bin ton, yumru bitkilerden patatesin ise yüzde 4,4 yükselerek 5,2 milyon ton olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

ŞEKER PANCARI ÜRETİMİ YÜZDE 16,3 ARTTI

Tütün üretiminin yüzde 12,2 artarak 76,5 bin tona, şeker pancarı üretiminin yüzde 16,3 artışla 21 milyon tona yükseldiğinin altını çizen Pakdemirli, "Meyve, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarı 2020 yılında bir önceki yıla göre 5,8 artarak yaklaşık 23,6 milyon tona ulaştı. Meyveler içinde önemli ürünlerin üretim miktarlarına bakıldığında, bir önceki yıla göre elma yüzde 18,8, şeftali yüzde 7,4, kiraz yüzde 9,1, çilek yüzde 12,3, nar ise yüzde 7,3 yükseldi. Turunçgil meyvelerinden mandalina yüzde 13,3, sert kabuklu meyvelerden Antep fıstığı ise yüzde 248,7 arttı. İncirde yüzde 3,2, muzda yüzde 32,8 artış oldu." ifadelerini kullandı.

Sebze ürünleri üretim miktarının bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 0,3 artarak yaklaşık 31,2 milyon tona yükseldiğine dikkati çeken Pakdemirli, yumru ve kök sebzelerin yüzde 0,7, başka yerde sınıflandırılmamış diğer sebzelerin ise yüzde 3,4 arttığını aktardı. Pakdemirli, sebzeler grubunun önemli ürünlerinden domateste yüzde 2,8, kuru soğanda yüzde 3,6, salçalık kapya biberde yüzde 4,6 üretim artışı kaydedildiğini belirtti.

Bakan Pakdemirli, 2021'de tarımsal üretimin daha da artması ve ortaya koydukları hedeflere ulaşılması için üreticileri destekleyeceklerini ve ilave 2 milyar lirayla birlikte toplamda 24 milyar lira tarımsal destek ödemesi yapacaklarını kaydetti.

KAYNAK:AA

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