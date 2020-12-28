Pakdemirli: 2020'de birçok üründe Cumhuriyet tarihinin rekor üretimlerine ulaştık

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yıl birçok üründe Cumhuriyet tarihinin rekor üretim rakamlarına ulaşıldığını belirterek, "Bu başarı, pandemiye rağmen tarladan, bahçeden ayrılmayan, üretime kesintisiz devam eden çiftçimizin ve tarım sektörümüzün başarısıdır." ifadelerini kullandı. Pakdemirli, yazılı açıklamasında, 2020 yılına ilişkin bitkisel üretim verilerini değerlendirirken, alınan tedbirler sayesinde tarımsal üretimin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen büyüdüğünü bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir karış tarım toprağı boş kalmayacak" diyerek koyduğu hedef doğrultusunda salgın sürecinde de üretimin arttığını vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti: "2020 yılında birçok üründe Cumhuriyet tarihinin rekor üretimlerine ulaştık. Ülkemiz bitkisel üretimi 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,9 artış göstererek toplam 124 milyon tonu aşmıştır. Bu başarı, pandemiye rağmen tarladan, bahçeden ayrılmayan, üretime kesintisiz devam eden çiftçimizin ve tarım sektörümüzün başarısıdır."

Pakdemirli, atıl veya nadasa bırakılan alanlarda başlatılan projelerin yanında, birim alandan elde edilen verimi yükseltmeye yönelik çalışmalar sonucu tarımsal hasılanın artmaya devam ettiğine dikkati çekerek, bitkisel üretim miktarlarının 2020 yılında yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 69,3 milyon ton, sebzelerde 31,2 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 23,6 milyon ton olarak gerçekleştiği bilgisini verdi. Tahıl ürünleri üretim miktarlarının bu yıl, 2019'a göre yüzde 8,1 artarak yaklaşık 37,2 milyon tona ulaştığını aktaran Pakdemirli, buğday üretiminin geçen yıla göre yüzde 7,9 artarak 20,5 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 9,2 artışla 8,3 milyon ton, dane mısır üretiminin yüzde 8,3 yükselerek 6,5 milyon ton, yulaf üretiminin yüzde 18,7 artarak yaklaşık 314,5 bin ton olduğunu belirtti. Pakdemirli, aynı dönemde kırmızı mercimek üretiminin yüzde 5,9 artışla yaklaşık 328,4 bin ton, yumru bitkilerden patatesin ise yüzde 4,4 yükselerek 5,2 milyon ton olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.