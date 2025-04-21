Panama'nın para birimi nedir? Panama'nın para biriminin kodu ve sembolü

Panama’nın başkenti aynı ismi taşıyan şehri olan Panama’dır. Bu şehir aynı zamanda ülkenin en büyük şehri olma özelliğine de sahiptir. Ülkenin resmi dili İspanyolca olarak kabul edilmiştir. Bunun dışında Bribrice, Kunaca, Wounaanca, Embera, Guaymice, Teribece ülkede tanınmış olan ve bölgesel olarak konuşulan diller arasında yer almaktadır.

Panama'nın para birimi nedir?

Panama ülkesinin ev sahipliği yaptığı çeşitli etnik gruplar vardır. Nüfusun yaklaşık olarak 4.337.768 civarı olarak belirlendiği ülkede ağırlıklı olarak Maestizolar yaşamaktadır. Bunun dışında Kızılderililer, Mulattolar da bu bölgede yaşayan ve nüfusu oluşturan diğer etnik gruplardan bazılarıdır. Üniter başkanlık cumhuriyeti ile yönetilen Panama ülkesinin yüzölçümü toplamda 74.177.kilometrekaredir.

500 kadar nehir bulunan Panama ülkesinde çoğunlukla deniz ulaşımının mümkün olmadığı kıyı deltaları ve akarsular yer almaktadır. Rio Chagres nehri ülkenin merkezinde yer alan en büyük nehirlerden biridir. Bu nehir aynı zamanda hidroelektrik güç kaynağı olarak da kullanılmaktadır.

Turizmin gelişmiş olduğu Panama’da resmi para birimi ise Panama balboası olarak kabul edilmiştir. Panama’nın bağımsızlığını kazanmasının ardından bu para birimi kullanılmaya başlanmıştır ve daha önce 1904 yılına dek Kolombiya pezosu kullanılmıştır.

Panama'nın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Dünya genelinde birçok standart ISO (Uluslararası Standartlar Teşkilatı) tarafından belirlenmektedir. Devletlerin resmi olarak kullandığı para birimleri de bu standartlara göre belirlenmektedir. ISO 4217 bir para birimi standardıdır ve devletlerin para birimlerine üç haneli kodlarla kısaltmalar verir. Bu kısaltmalar ISO 4217 kodu ile düzenlenmektedir.

Panama ülkesinin resmi para birimi Panama balboasıdır. Panama balboasının ISO 4217 para birimi kodu PAB olarak belirlenmiştir. Bu para birimi PAB kodu ile para piyasalarında ve bazı ülkelerin döviz bürolarında işlem görmektedir. ISO 4217 tarafından düzenlenmiş olan bu kod uluslararası alanda kabul görmektedir.