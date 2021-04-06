Pandemi ABD ve Türkiye Ekonomisini Nasıl Etkiledi?

Küresel ekonomiyi sarsan pandeminin etkilerini her ülke kendi imkanları ölçüsünde aşmaya çalışıyor. Dünyanın en büyük ekonomisi Amerika da son bir yılda ekonomiyi canlandırmak için devreye sokulan ekonomik teşvik paketleriyle toparlanma sinyalleri veriyor. Mevcut para politikaları, enflasyon endişelerini de gündeme getiriyor. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan makro stratejist Balı Fırat Ekin ABD doları rezerv para birimi olduğundan ülkede enflasyonun aşırı yükselmeyeceği görüşünde: “Ancak ABD’deki enflasyonun etkileri Avrupa’ya çok ters olabilir. Bunların yaratacağı bir şelale etkisini görebiliriz. ABD’deki enflasyondan dolayı Avrupa’ya yansıma ters olursa bunun içinden çıkmak zor olabilir.”

Tedbirler sonrası pandemi ekonomisinin etkilerinin en fazla emlak sektöründe görüleceğine de değinen Ekin, Amerika’da sonbahardan önce gerçek resmi görmenin mümkün olmayacağını söyledi.

Yabancı yatırımcı gözüyle Türkiye’deki tabloya da değinen Balı Fırat Ekin, dünya genelinde likidite ortamı olduğundan normal şartlarda Türkiye’nin cazip bir ülke olması gerektiğini vurguluyor: “Ancak enflasyon oranları yüzde 16’larda. Yabancı yatırımcı neye bakıyor? Merkez Bankası’nın bağımsızlığı önemlidir. Son iki yılda dört Merkez Bankası başkanı değişince, insanların güveni kalmadı.”