Papara'nın rakibiydi! Tüm kullanıcılarına mesaj gönderdi, hesabında parası olanlar çeksin

Birkaç yıldır faaliyetlerini sürdüren ve cashback gibi özellikleri sayesinde Papara'nın güçlü rakiplerinden biri olarak bilinen Popy Para, geçtiğimiz günlerde kapsamlı bir bakım çalışmasına gireceğini açıkladı. Bugün ise Popy Para'dan yeni bir açıklama geldi.



Dijital cüzdan uygulamasından yapılan açıklamada bugün hizmetlerini sonlandırdıklarını açıkladı. Temelinde dijital cüzdan uygulaması olarak hizmet veren Popy Para, en çok da harcamalar karşılığında yaptığı geri ödeme avantajıyla öne çıkıyordu.

Popy Para internet sitesine girdiğinizde ise güncel olmayan şu mesaj karşınıza çıkıyor:



"Popy Para cüzdan hizmetinde bugün itibariyle kapsamlı bir bakım çalışması başlamıştır. Bu süre boyunca yeni bakiye yüklememenizi ve mevcut bakiyenizi en kısa sürede çekmenizi rica ederiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz"

Bugün ise Popy Para mobil uygulaması üzerinden kullanıcılarına bir bildirim gönderdi ve tüm hizmetlerini sonlandırdığını açıkladı.

İşte Popy Para kullanıcılarına gönderilen bildirim:



Sevgili üyelerimiz,



12.08.2025 tarihi ile Popypara uygulamamız faaliyetlerini sonlandırmış bulunmaktadır. Cüzdan bakiyeniz mevcut ise en kısa sürede çekmenizi rica ederiz. Çağrı merkezimiz hizmet dışıdır, işlemleriniz için destek@popypara.com adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.



NEDEN KAPANDIĞI BELLİ DEĞİL!

Şirketten ise konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.