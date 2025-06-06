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Papara soruşturmasında yeni gelişme! Hesabından 6 milyon dolar çıktı mahkemeye sevk edildi, avukatından çok konuşulacak savunma...

Yasadışı bahis sitelerine yönelik soruşturmaların kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Papara Elektronik Para A.Ş. hakkınsa soruşturma açmıştı. Soruşturma kapsamında Papara'nın Ahmed Faruk Karslı tutuklanmıştı. Yeni bir gelişme ile Papara üzerinden aktarıldığı kripto cüzdan hesaplarının sahiplerinden birinin emekli bir doktor olduğu iddia edildi. işte ayrıntılar...

Papara soruşturmasında yeni gelişme! Hesabından 6 milyon dolar çıktı mahkemeye sevk edildi, avukatından çok konuşulacak savunma...
Ezgi Sivritepe

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Papara Elektronik Para A.Ş. hakkında yasadışı bahis trafiğine ön ayak olmak nedeniyle soruşturma açılmıştı. Soruşturma derinleşirken Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı da tutuklanmıştı.

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Karslı'nın da aralarında bulunduğu 13 kişinin tutukluluğuna karar verilmesinin nedeni olarak ise, “7258 Sayılı Kanuna Muhalefet”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Kurulan Örgüte Üye Olma” ve “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçları gösterilmişti.
HaberTürk'ün haberine göre Papara soruşturması ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre, dosyaya giren MASAK raporunda 2021- 2023 yılları arasında yasadışı bahis sitelerinde 26 bin 12 Papara hesabı kullanıldı.

Bu hesaplardaki paralar 274 farklı banka hesabına aktarıldı. Paralar bu hesaplardan da 5 farklı kripto cüzdan adresine gönderildi.

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6 MİLYON DOLAR PARA ÇIKIŞI

Bir kripto cüzdan adresinin sahibinin ise emekli doktor Mehmet Eyüp Oğan olduğu belirlendi. Mehmet Eyüp Oğan’ın sahibi olduğu kripto cüzdan adresinden yaklaşık 6 milyon 31 bin 242 USDT çıkışı yapıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan Oğan emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Oğan, kuvvetli suç şüphesi, delillerin henüz yeterince toplanmamış olması, cezanın alt ve üst sınırı dikkate alınarak tutuklandı.

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HESABI BAŞKASI KULLANIYORDU İDDİASI

Oğan’ın avukatı Alirıza Dizdar beyanında, “Müvekkilim doktordur, kalp rahatsızlığı vardır. 2014 yılından beri müvekkilim Papara kullanmamıştır. Müvekkilimin hesabını kullanan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Faillerin yakalanması gerekirken müvekkilim yıllardır bu olay yüzünden mağdur olmuştur. Müvekkilim satranç ustası, yelken takım eğitmeni, doktordur. Müvekkilimin cüzdanını kimin kullandığını bulmak zorundayız, yıllardır mağdurdur. Müvekkilim fail değildir ancak asıl şüpheliler yakalanmadan biz rahat etmeyeceğiz” dedi.
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NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında, örgüt lideri ve örgüt üyelerine ait PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere yaklaşık değeri 5 Milyar TL olan toplam 8 şirket, 1 yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire, 1 villaya el konulmuştu. El konulan PPR Holding A.Ş. ve diğer şirketlere TMSF kararı ile kayyum atanmıştı.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
papara İstanbul soruşturma
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