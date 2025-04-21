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Papua Yeni Gine'nin para birimi nedir? Papua Yeni Gine'nin para biriminin kodu ve sembolü

Resmi ismi Papua Yeni Gine Bağımsız Devleti olan ülke, Yeni Gine adasının doğu kısmı ile Melanezya’da yer alan civar adaları içine alan bir ülkedir. Yeni Gine adasının batısı Endonezya’dadır. Ülkenin de Endonezya ile kara sınırı bulunmaktadır.

Papua Yeni Gine'nin para birimi nedir? Papua Yeni Gine'nin para biriminin kodu ve sembolü
Ferhan Petek

Güneyinde Avustralya’nın yer aldığı Papua Yeni Gine Bağımsız Devleti, en büyük üçüncü ada ülkesi olma özelliğine de sahiptir. Yüzölçümü 462.840 kilometrekaredir. Başkenti ada ülkenin güneydoğu tarafında kıyıda kalan Port Mroesby kentidir. Bu kent aynı zamanda ülkenin en büyük şehridir.

Papua Yeni Gine'nin para birimi nedir?

Demonimini Papualıların oluşturduğu ülkenin nüfusu tahmini olarak yaklaşık 11.781.559 civarındadır. Üniter parlamenter anayasal monarşi ile yönetilen Papua Yeni Gine Bağımsız Devleti, 16 Eylül 1975 tarihinde bağımsızlığını ilan etmiş ve tanınmıştır. Ülkedeki en yüksek yer 4509 metre yüksekliği bulunan Wilhelm Dağı’dır.

İklimi Ekvator’un yaklaşık olarak 10 derece altında seyreder. Bu nedenle yakın olan iki dönence bölgesinin içindedir ve iki mevsime sahiptir. Sıcak ve nemli iklim hakimdir.Sıcaklık derecesi haziran ayında 25 derece kış aylarında ise 28 derece civarındadır.

Papua Yeni Gine’nin para birimi ise Papua Yeni Gine Kinası'dır. Alt birimi olan para birimi toea’dır ve 1 kinea 100 adet toea’ya bölünebilmektedir.

Papua Yeni Gine'nin para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Her ülke bir para birimini resmi olarak kabul etmiştir ve ülke genelinde bu para birimi kullanılır. Belirlenen para birimleri aynı zamanda uluslararası para işlemlerinde de geçerli kabul edilir ve ülkeyi temsil eder. Papua Yeni Gine’nin para birimi de Papua Yeni Gine Kinası’dır. Ülke parası ülkenin merkez bankası tarafından dağıtılır ve denetlenir.

ISO 4217 (Uluslararası Standartlar Teşkilatı) her devletin kullandığı resmi para birimi için üç haneli bir kısaltma kodu belirler. Para birimleri bu kodları kullanarak bazı ülkelerdeki döviz bürolarında ve para işlemlerinde uluslararası alanda kabul görür. Papa Yeni Gine Kinası’nın ISO 4217 para birimi kodu ise PGK olarak belirlenmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
Papua Yeni Gine
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