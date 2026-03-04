Para Karakterin Hangisi: Garantici Kaplumbağa mı, Risk Alan Tavşan mı?

Kaplumbağa - Tavşan yarışında sen hangisisin?

1/8 Çok beğendiğin bir ayakkabı indirime girmiş ama kredi kartı limitin dolmak üzere. Limitini zorlayıp (veya artırıp) o ayakkabıyı alır mısın? Asla almam, limit benim kırmızı çizgimdir. Çok çok beğendiysem alırım, bir şekilde ödenir. İhtiyacım yoksa dönüp bakmam bile. Alırım tabii, bu fiyata bir daha bulamam.

2/8 Diyelim ki çok güvendiğin bir arkadaşın "Bu işe girersek parayı ikiye katlarız." dedi ama risk de var. Birikimini bu işe yatırır mısın? Kesinlikle yatırmam. Alın teriyle kazanılan para riske atılmaz. Ufak bir miktar denerim, kaybedersem üzülmeyeceğim kadar. Arkadaşıma güvenirim ama parama güvenmem. Gözümü karartır girerim. Risk almadan zengin olunmaz.

3/8 Dışarıda bir kahveye 250-300 TL vermek sence mantıklı mı? Değil. O paraya evde bir paket kahve alırım. Mantıklı değil ama ortamı seviyorsam mecbur veririm. Keyfim için harcadığım paraya acımam. Termosumu taşırım, o parayı asla vermem.

4/8 Market alışverişlerinde poşet alıyor musun? Alıyoruz mecbur. Kendi poşetlerimi götürüyorum yanımda. Bez çanta kullanıyorum. Poşete para vermem.

5/8 Kendi bankanın ATM'si bozuk ve çok acil nakit lazım. Yanındaki ortak ATM ise 20 TL komisyon kesiyor. O parayı çeker misin? Asla çekmem! Gerekirse 1 km yürür kendi bankamı bulurum. Çok acilse mecbur çekerim. Yapacak bir şey yok. 20 lira ne ki? Zamanım daha değerli çeker geçerim. Arkadaşımdan borç alırım, ona havale yaparım. Çok komisyon vermem.

6/8 Bir mağazada pazarlık yaparken ayıp olur diye çekinir misin yoksa sonuna kadar zorlar mısın? Çok çekinirim, etiket neyse onu öder çıkarım. "Bize gelişi bu." deseler bile şansımı denerim. Sadece büyük alımlarda yaparım. Ufak şeylerde uğraşmam. Pazarlık yapmam. Pahalıysa zaten almam başka yere bakarım.

7/8 Geri gelmeyeceğini bile bile çok yakın bir dostuna borç verdiğin oldu mu? EVET HAYIR