Para Yönetimi Konusunda Kendini Geliştirmenin Yolları

1.Parayla ilgili alışkanlıklarınızın farkında olun.



İlk olarak mevcut olan alışkanlıklarınızı görmeniz gerekir! Ne kadar kazandığınızı ve nasıl harcamalar yaptığınız gördükten sonra diğer aşamaya geçebilirsiniz. Çünkü bütçenin bilinmemesi ya da harcamaların ne kadar olduğunun kestirilememesi büyük sorunlara yol açabilir. Alışkanlıkların farkında olarak neyi çözmeniz gerektiğini görebilirsiniz.

2.Gerçekçi hedefler belirleyin.



Problemin ne olduğunu anladığınıza göre ne yapmanız gerektiğini belirleme zamanı geldi! Fakat bunu yaparken yüksek hedefler koymamalısınız. Büyük ve belirsiz hedefler motivasyonunuzun düşmesine neden olabilir. Adım adım ilerlemeniz gerekiyor. Bu yüzden küçük ve net hedeflerle süreci sürdürülebilir hale getirin!

3.Bütçeyi rehber olarak kullanın.



Hedef belirlendiğine göre hedeflere yönelik bütçe de oluşturmuş olmanız gerekir. Burada bütçenin sizi sınırlandırdığını düşünmeyin. Onu rehber edinin! Size nerede durmanız gerektiğini, ne kadar harcayabileceğinizi gösterir. Bu para yönetimi sayesinde hedeflerinize net adımlarla ilerlersiniz ve strese girmezsiniz.

4.Birikim yapmaya başlayın.



Birikim hemen olacak bir şey değil. Ayarladığınız bütçe sayesinde az da olsa kenara koyacağınız bir para olacaktır. Bu paranın ne kadar olduğu önemli değil. Süreci zorlaştırmamak için büyük düşüncelere dalmamalısınız. Miktardan çok sürekliliği esas alarak ilerlemelisiniz! Günlük hayatınızı çok kısıtlamanıza gerek yok. Kenara minik bir miktar koysanız bile ileride onun büyüyeceğini unutmayın!

5.Harcamalar sırasında düşünün.



Paranın sizi yönetmesine izin vermeyin. Harcama anında hemen karar vermek yerine kısa bir duraklayın. Bu duraklama ihtiyacınızı sorgulamanızı sağlar. Anlık gelen isteklerle ihtiyaçlarınızı karşılaştırın. Böylece pişmanlık hissini daha az yaşamış olursunuz!

6.Bilgi edinmeyi bırakmayın.



Tüm bu adımları tamamladıktan sonra bilgi edinmeyi bırakmayın. Para yönetimini her şekilde ve her zaman öğrenebilirsiniz. Küçük bilgiler bile büyük farklar oluşturabilir. Bu yüzden okumak ve dinlemek sürecin en önemli parçalarından biri! Bilgilendikçe belirsizliğin de kalktığını göreceksiniz.

7.Paraya karşı olan duygularınızı tanıyın.



Para ile olan ilişkinize bakmanız gerekiyor. Arada nasıl bir duygu var? Para yönetimini geliştirmek istiyorsanız duygularınızın farkında olmanız gerekir. Bunun için harcama esnasında neler hissettiğinize bakabilirsiniz. Eğer suçluluk, kaygı ya da aşırı rahatlık varsa bunun bir sinyal olduğunu bilmelisiniz! Böylece yönteminizi değiştirebilirsiniz, rahat edebileceğiniz bir ilerlemeye geçiş yaparsınız.

8.Karşılaştıma alışkanlığını azaltın.



Başkalarının ne kadar harcadığına bakmak yanılmanıza neden olabilir. Koşullar ve öncelikler farklı olabilir... Bu yüzden kendinize odaklanarak ne istediğinizi anlamanız gerekir. Böylece üzerinizde baskı hissetmezsiniz. Ayrıca harcamalarınız daha anlamlı hale gelir ve özgür bir şekilde hareket edersiniz!