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Parasını ödeyip alamadılar! 16 yılda 34.6 milyar TL'yi buldu... Schengen vizesinde son tablo

Türk vatandaşlarının schengen randevusu ve vize alma süreçlerindeki zorluklar sık sık gündem oluyordu. Son 16 yılda 1 milyon kişinin parasını ödediği halde vize alamadığı öğrenildi. Bu çerçevede toplam kaybın 34.6 milyar TL'ye ulaştığı aktarıldı.

Parasını ödeyip alamadılar! 16 yılda 34.6 milyar TL'yi buldu... Schengen vizesinde son tablo
Hande Dağ

Avrupa ülkelerine seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları için Schengen vizesi konusunda yaşanan zorluklar gündem olmaya devam ediyor. Türk vatandaşlarının yaşadığı mağduriyet yayınlanan 2024 Schengen vize istatistiklerine de yansıdı.

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HER 100 BAŞVURUDAN 15'İNE RET

Milliyet'te yer alan habere göre; AB Komisyonunca yayınlanan istatistiklere göre 2024'te Türkiye’deki konsolosluklar üzerinden toplam 1 milyon 173 bin 917 vize başvurusu yapıldı. Bunların 1 milyon 3 bin 788’i Schengen vizesi alabilirken 170 bin 129 başvuru retle sonuçlandı. Yani Türkiye’den yapılan her 100 başvurudan yaklaşık 15’i reddedildi.

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2009'dan beri tutulan istatistiklere göre son 16 yılda 1 milyondan fazla Türk'ün yaptığı başvuruya ret verildi. Ret verilen vizelerin ücretleri sahiplerine geri ödenmedi. Geçtiğimiz yıl ret verilen 170 bin vize başvurusunun maliyetinin de 13,6 milyon euroyu geçtiği öğrenildi. Son 16 yılda ret verilen vizeler nedeniyle boşa giden tutarın 73 milyon 886 bin euro yani Türk lirasıyla 3 milyar 197 milyon TL olduğu aktarıldı. 2009 yılından beri Schengen vizesi almak isteyen Türk vatandaşlarının yaptığı toplam harcamanın da 801 milyon 646 bin 630 euro yani güncel kurla 34 milyar 687 milyon TL'ye ulaşmış durumda olduğu belirtildi.

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TÜRKİYE, ÇİN'İN ARDINDAN İKİNCİ SIRADA

Türkiye Schengen vize başvurularında Çin’in ardından ikinci sırada geldi. Çin 1 milyon 779 bin 255 başvuru ile ilk sırada yer alırken yalnızca 80 bin 703 başvuru ret ile sonuçlandı. Dolayısıyla ret oranı yüzde 4.6 olarak olarak gerçekleşti. Söz konusu rakam Türkiye’nin ret oranının 3'te 1'inden de az. Türkiye’nin 2023'teki Schengen vize başvuru sayısı 1 milyon 55 bin 885'di. 2024’te yüzde 10 civarı bir artış oldu. Fakat Schengen vizesi isteyen Türklerin sayısının kısıtlı randevu sayılarına rağmen her yıl yüzde 20 büyüme eğiliminde olduğu aktarıldı.

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VİZE FİYATLARINDA SON DURUM

AB ülkelerinin, 2024'te Türkiye’deki temsilcilikleri üzerinden Schengen başvurularından resmi olarak 80 euro aldığı belirtilirken açıklanan istatistiklerde de bu rakam üzerinden hesaplamalar yapıldığı aktarıldı. Fakat başvurular aracı şirketlerle yapıldıkları için aracı şirketlere 20 ila 50 euro arasında bir hizmet bedeli ödemek gerektiği vurgulandı. Bu rakamın VIP hizmetlerde 100 euroya kadar çıkabildiği belirtilirken diğer yandan 11 Haziran 2024 itibarıyla Türkiye’de Schengen vizelerinin fiyatının yüzde 12.5 oranında arttığı aktarıldı. Yetişkin vizesinin 90 euroya, çocuk vizesinin de 40 eurodan 45 euroya çıktığı ifade edilirken dolayısıyla ret ile sonuçlanan vizelerden oluşan kaybın iki kattan daha fazla olduğu, diğer ülke vatandaşlarına da ayrı fiyatların uygulandığı belirtildi.

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Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Vize Türk vatandaşı schengen vizesi
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