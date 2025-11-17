FİNANS

Pasifik Holding halka arzı tamamlandı, Vakıf Faktoring işlem görmeye hazırlanıyor!

Pasifik Holding'in 6 milyar TL'lik halka arzı başarıyla tamamlanırken, Vakıf Faktoring'in de halka arz sonuçları açıklandı. Yatırımcılar, VAKFA'nın borsada işlem görmeye başlayacağı tarihi merakla bekliyor.

Pasifik Holding halka arzı tamamlandı, Vakıf Faktoring işlem görmeye hazırlanıyor!
Cansu Akalp

Halka Arz Rüzgarı Esiyor: Yatırımcıların İlgisi Yoğun

Borsa İstanbul'da halka arz hareketliliği devam ediyor. Son olarak Pasifik Holding'in halka arzı büyük ilgiyle karşılandı ve 6 milyar TL'lik büyüklüğe ulaştı. 12-14 Kasım tarihleri arasında ön talep toplama süreci tamamlanan Pasifik Holding'in hisseleri, 1,50 TL birim fiyatla yatırımcılara sunuldu. Halk Yatırım'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, arz edilen 4 milyar TL nominal değerli payların tamamı satıldı. Halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılar, yurt içi yüksek başvurulu yatırımcılar ve yurt içi kurumsal yatırımcılar tarafından yoğun talep geldiği belirtildi. Bireysel yatırımcılara ayrılan tahsisatın 1,34 katı, yüksek başvurulu yatırımcılara ayrılan tahsisatın 13,35 katı ve kurumsal yatırımcılara ayrılan tahsisatın ise 1,50 katı oranında talep geldiği açıklandı. Öte yandan, Vakıf Faktoring'in halka arz sonuçları da yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. VAKFA koduyla işlem görecek olan Vakıf Faktoring'in halka arzında lot dağıtımlarının tamamlandığı ve hisselerin ne zaman işlem görmeye başlayacağı merak konusu. Vakıf Faktoring'in halka arz fiyatı 14,20 TL olarak belirlenmişti. SPK onayının ardından talep toplama süreci tamamlanan şirketin hisselerine yatırımcıların ilgisi yoğundu. Vakıf Faktoring'in halka arzıyla ilgili detaylı sonuçlar ve işlem görmeye başlama tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak, önümüzdeki günlerde KAP üzerinden bir açıklama yapılması bekleniyor. Yatırımcılar, Vakıf Faktoring'in borsadaki performansını yakından takip edecek. Halka arz gelirinin şirketin büyüme stratejileri doğrultusunda kullanılması ve Vakıf Faktoring'in sektördeki konumunu güçlendirmesi bekleniyor. Halka arz sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Vakıf Faktoring, kurumsal yapısını daha da güçlendirerek yatırımcılara değer katmayı hedefliyor.

Her iki şirketin de halka arz süreçlerinin başarıyla tamamlanması, Borsa İstanbul'un yatırımcılar için cazip bir platform olmaya devam ettiğinin bir göstergesi. Pasifik Holding'in büyüme potansiyeli ve Vakıf Faktoring'in sektördeki deneyimi, yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor. Önümüzdeki dönemde de benzer halka arzların devam etmesi bekleniyor.

Borsa İstanbul
