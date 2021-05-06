Pazarcılar hafta sonu için esneklik talep ediyor

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Pazar Yerleri” konulu genelge gönderdi. Genelgede, tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açık olacağı belirtildi. Vatandaşların ikametlerine en yakın pazar yerine gidip gelebilmelerine izin verilecek. Pazarlarda temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi ürünlerin satışına ise izin verilmeyecek.

Konya Pazarcılar Esnaf Odası Başkan Vekili Murat Petek, İçişleri Bakanlığı’nın son yayınlamış olduğu genelgeyle beraber 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günlerinde pazar yerlerinin açılmasıyla alakalı genelgenin ellerine ulaştığını belirterek “Bu genelge itibariyle Konya’da Meram, Selçuklu, Karatay Belediyeleriyle görüşmeler neticesinde Konya’da kurulan bütün pazar yerlerimizi Cumartesi günleri esnaf olarak tezgahlarımızı açacağız. Kısıtlamalarda Konya’mızda sabah saat 10.00 ile akşam saat 17.00 arasında bütün pazar yerlerimiz açık olacak. Sosyal mesafe kurallarına uyularak, tezgahlar arası 3 metre mesafe olmak kaydıyla, pazarlara giriş çıkışlar zabıta personelleri tarafından kontrol altına alınarak Cumartesi günleri hizmet vermeye devam edecek. Açıklanan genelgeyle sadece yaş sebze ve meyve üzerine satışlarımız olacaktır. Gıda, bakliyat, zeytin, peynir, yumurta, tuhafiye gibi satışlar kesinlikle olmayacak. Sadece yaş sebze ve meyve satışlarımız olacaktır” dedi.