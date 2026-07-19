Pazarda gören şaşkına dönüyor: Fiyatı bir yılda 10 kat arttı

Türkiye'nin önemli soğan üretim merkezlerinden Amasya'da bu yıl yazlık soğanın fiyatı adeta zirve yaptı. Üretimin en fazla yapıldığı ikinci şehir konumundaki Amasya'da, tarladan çıkan soğan türüne göre 25 TL ile 42 TL arasında satılırken, pazarlarda ve marketlerde kilogram fiyatı 50 TL'yi aştı.

Kentte soğan satışı yapan esnaf, yaşanan fiyat artışını "soğan altın oldu" sözleriyle değerlendirirken, üretimdeki düşüşün fiyatlara doğrudan yansıdığı belirtildi.

"SOĞANIN FİYATI BİR YILDA 10 KAT ARTTI"

Amasya'da semt pazarında soğan satan Salih Yılmaz, fiyatlardaki yükselişin geçmiş yıllarla kıyaslanamayacak seviyeye ulaştığını söyledi.

Yılmaz, "Soğanın fiyatı bir yılda 10 katına çıktı. Tarihte görülmemiştir. Nedeni ise ekim ve verim azlığı. Erkenci soğanda depolama olmaz. Günlük sökülüp pazarlanır. Geçen sene bu dönemde kilosunu 5 TL'den verdiğimiz soğanlar şimdi 50 TL'den satıyoruz. Soğan altın oldu" ifadelerini kullandı.

AŞIRI YAĞIŞ REKOLTEYİ DÜŞÜRDÜ

Soğan üreticisi Celalettin Çelik ise bu yıl özellikle ilkbahar dönemindeki yoğun yağışların ürün verimini olumsuz etkilediğini belirtti. Çelik, "Bu yıl aşırı yağış soğanın dengesini bozdu. 8 bin dönüm erkenci soğan ekilen arazilerde normalde 60 bin tona yakın ürün alınacağına 35 bin ton ancak hasat edilebildi" dedi.

Düşük üretimin fiyat artışını beraberinde getirdiğini ifade eden Çelik, fiyatların hem üreticiyi hem de tüketiciyi koruyacak seviyede olması gerektiğini söyledi.

Çelik, "Fiyatların bu kadar yükselmesine de karşıyız. Hem tüketiciyi hem de üreticiyi korumak istiyorsak soğanın 20 TL ile 30 TL arasından fazla olmaması lazım. Biz tarımın devamlılığından yanayız. Fiyatın yükselmesinden mutlu değilim. Çünkü benim ülkeme Mısır'dan ağaç gibi soğanların getirilmemesi lazım" diye konuştu.

Türkiye'de ay sonunda soğanın bollaşacağını dile getiren Çelik, bu süreçte bazı kişilerin fırsatçılık yaptığını savunarak, "Biz hiçbir zaman fırsatçılıktan yana değiliz. Vicdani rahatsızlığımız var" ifadelerini kullandı.

KIŞLIK SOĞAN HASADIYLA FİYATLAR DÜŞEBİLİR

Amasya Pazarcılar Derneği Başkanı Tolga Güven, eylül ve ekim aylarından itibaren kışlık soğanların hasadına başlanmasıyla birlikte fiyatların gerilemesini beklediklerini belirtti.

Pazarcı Şahsenem Gelir ise yüksek fiyatların üretici açısından olumlu görünse de ürünün satılmayarak çevreye dökülmesinin önüne geçildiğini söyledi.

Fiyatlardaki artışa tepki gösteren vatandaşlardan Zeki Demir ise soğanın rekor seviyelere ulaşmasına anlam veremediğini belirterek, "Soğanın fiyatı rekora koşuyor. Bu olmaz. Amasya, Suluova Türkiye'de soğanın yatağı. Niye böyle oldu bilmiyorum" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır