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Pazardan '2,5 kilo' muz aldı ama aslında öyle sandı: 'İşin foyası ortaya çıktı'

Zabıtaların semt pazarların tartı denetimleri devam ediyor. Son olarak İstanbul'da bir semt pazarında yapılan denetimlerdeki bir tezgahtaki tartı oyunu gözler önüne serildi.

Pazardan '2,5 kilo' muz aldı ama aslında öyle sandı: 'İşin foyası ortaya çıktı'
Hande Dağ

Zabıtaların semt pazarlarındaki terazili denetimleri sürüyor. Son olarak İstanbul Bahçelievler'de tartı oyunuyla gramajı farklı gösteren pazarcı zabıtanın denetimine takıldı.

Pazardan 2,5 kilo muz aldı ama aslında öyle sandı: İşin foyası ortaya çıktı 1

Show Haber'de yer alan habere göre; söz konusu pazarcının tartı oyunu zabıtanın denetimine takılırken 3 kuruşluk dolandırıcılık pes dedirtti. Bahçelievler'deki semt pazarında hassas terazi getiren zabıta, alışveriş yapanların poşetlerini tarttı.

Pazardan 2,5 kilo muz aldı ama aslında öyle sandı: İşin foyası ortaya çıktı 2

"İŞİN FOYASI ORTAYA ÇIKTI"

Bir vatandaşın 2,5 kilo muz aldığını sandığı ancak aslında pazarcının 1 kilo 800 gramlık muz verdiğinin ortaya çıktığı belirtildi.

Pazardan 2,5 kilo muz aldı ama aslında öyle sandı: İşin foyası ortaya çıktı 3

Vatandaş "İşin foyası ortaya çıktı" ifadelerini kullandı. Başka mağdurlar da olduğu aktarılırken ekibin de aynı tezgaha gidip kilosu 50 TL'den 120 TL'lik yani 2 kilo 400 gram gelmesi gereken muz satın aldı. Ancak terazide tartıldığında ürünün 102 TL'lik olduğu görüldü.

Pazardan 2,5 kilo muz aldı ama aslında öyle sandı: İşin foyası ortaya çıktı 4

Zabıtanın tartı oyunu yapan pazarcıya cezai işlem uyguladığı kaydedildi. Mikrofon uzatılan bir kişinin ise "İnsanlar bu hırsızlar yüzünden pazara gelmiyor. Sorgu sualsiz tezgahları iptal edilsin" sözleri dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Pazar tartı fiyat terazi tezgah
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