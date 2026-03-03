FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Pegasus açıkladı, bilet paraları iade edilecek!

Pegasus, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle İran, Irak, Lübnan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan (Riyad ve Damman) ve Bahreyn ülkeleri için alınan biletlerde ilave hakları duyurdu.

Pegasus açıkladı, bilet paraları iade edilecek!
Cansu Çamcı

ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı sonrasında Körfez ülkelerinin savaş içine girmesiyle birlikte hava yolu şirketleri uçuşlarını durdurmuştu.

Pegasus Orta Doğu’daki hava sahalarına ilişkin kısıtlamalar ve yaşanan olaylar nedeniyle yolcularına ilave haklar sundu.

KESİNTİSİZ İADE ALINABİLECEK!

28 Şubat 2026 ve öncesinde düzenlenmiş 28 Şubat 2026 – 12 Mart 2026 (dahil) arasındaki biletler için İran, Irak, Lübnan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan (Riyad ve Damman) ve Bahreyn seferlerinde bileti olan yolcular, bilet iptal edilerek, kesintisiz iade alınabilecek. Ayrıca ücretsiz olarak açık bilete çevirebilecekler. ⁠Ücretsiz olarak aynı parkurda tarih değişikliği yapılabilecek.

Acenteden satın alınan biletler için acente ile iletişime geçilmesi gerekecek.

Sunulan haklar kapsamında işlemler http://flypgs.com veya Pegasus Mobil uygulama üzerinden 31 Mart 2026 tarihine kadar gerçekleştirilecek.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye, Alman turistlerin yaz tatili tercihinde zirvedeki yerini koruduTürkiye, Alman turistlerin yaz tatili tercihinde zirvedeki yerini korudu
IMF, Orta Doğu’daki gelişmelerin ekonomik faaliyetleri aksattığına işaret ettiIMF, Orta Doğu’daki gelişmelerin ekonomik faaliyetleri aksattığına işaret etti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Pegasus Orta Doğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA | Savaşta dördüncü gün! İsrail'den 'kara işgali' kararı

SON DAKİKA | Savaşta dördüncü gün! İsrail'den 'kara işgali' kararı

İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

Ünlü futbolcudan savaş kararı! Futbolu bırakıp cepheye mi?

Ünlü futbolcudan savaş kararı! Futbolu bırakıp cepheye mi?

Fenomen dizi yayın akışından çıkarıldı! Yeni bölüm tarihi belli oldu

Fenomen dizi yayın akışından çıkarıldı! Yeni bölüm tarihi belli oldu

İslam Memiş 'Hepsi batacak' diye uyardı! Yatırımcıları bekleyen tehlike

İslam Memiş 'Hepsi batacak' diye uyardı! Yatırımcıları bekleyen tehlike

Akaryakıta beklenen zammın tarihi belli oldu!

Akaryakıta beklenen zammın tarihi belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.