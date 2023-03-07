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Personel indirimli 97,5 TL! İstanbul Havalimanı'ndaki simit fiyatı 'yok artık' dedirtti

07.03.2023 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Havalimanı'nda çalışan personel yiyecek fiyatlarına isyan etti. Sosyal medyada gündem olan videoda personel bir simit için 97.5 TL ödediğini söyledi. Tepkisini ise ‘Şaka gibi’ diyerek dile getirdi.

Havalimanlarında fahiş fiyata satılan yiyecek ve içecekler, vatandaşların tepkisine yol açmaya devam ediyor. Yiyecekler, su gibi temel içecekler dahi euro bazlı fiyatlandırmaya göre bile pahalı kalan fiyatlar sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Sadece Türk değil, yabancı müşterilerin de rahatsızlığını dile getirdiği fiyatlara bu defa tepki havalimanı çalışanından geldi. İstanbul Havalimanı'nda video çeken bir havalimanı çalışanı, personel indirimine rağmen sucuklu simidin tam 97,5 TL olduğunu söyledi, isyan etti.

BİR SİMİT İÇİN 97,5 TL

İstanbul Havalimanı’nda mesaisini yürüten kadın çalışan çektiği videoda, “Canım bir simit istedi. Gittim bir simit aldım. Hani içi kaşarlı, sucuklu, dopdolu diye geçen. Personel indirimli olarak ne kadar ödemiş olabilirim? Şu simit 97,5 lira. Şaka gibi değil mi?” diyerek tepkisini dile getirdi.

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