Peru'nun para birimi nedir? Peru'nun para biriminin kodu ve sembolü

Peru Cumhuriyeti’nin başkenti ve aynı zamanda en büyük şehri olan ülke Lima’dır. Ülkede kabul edilen resmi diller İspanyolca ve Keçuvaca dilleridir. Demonimi Perululardan oluşan ülkede Mestizolar, Peru Kızılderilileri de yaşam süren etnik kökenli farklı topluluklar arasında yer alır.

Peru'nun para birimi nedir?

Toplam olarak 1.285.126 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahip olan Peru Cumhuriyeti’nin nüfusu, 32.824.358 civarındadır. Anayasa ülkede 14 Ağustos 1879 tarihinde kabul edilmiştir ve ülkenin tanıması 9 Aralık 1824 yılında gerçekleşmiştir. Birden fazla yüksek dağ bulunan ülkenin en yüksek dağı 6.768 metre uzunluğu ile Nevado Huascaran dağıdır.

Otuz milyondan fazla nüfusu bulunan Peru, ağırlıklı olarak Kızılderili toplulukların yaşadığı üç ülkeden biri olarak bilinir. Nüfusun neredeyse yarısı Kızılderili kökenli kişilerden oluşur. Bitki örtüsü oldukça zengindir ve ülkenin kuzey tarafında Andlar kar sınırına ulaşmamaktadır. Geniş vadiler buzullarla ve karla kaplı yüksek dağlara sahiptir.

Ülkenin kıyı kesimleri ve kuzey taraflarında nemli ve ılıman bir iklim görülür. İç kesimlerde ve dağlık alanlarda ise yaz aylarında yüksek sıcaklıklar kış mevsiminde ise soğuk hava ve yağışlar hakimdir.

Peru Cumhuriyeti’nin resmi para birimi nuevo sol olarak kabul edilmiştir.

Peru'nun para biriminin kodu ve sembolü nedir?

ISO Uluslararası Standartlar Teşkilatı’dır ve dünya genelindeki standartları düzenlemekten sorumludur. Para birimleri de bu standartlara göre düzenlenir. ISO 4217 aynı zamanda para birimi kodudur ve devletlerin resmi olarak kabul edip kullandığı para birimlerinin üç haneli kısaltmalarını düzenler. Bu düzenlemeye göre her para birimine ait üç haneli kısaltma kodu verilir.

Peru’nun resmi olarak kabul görmüş olan para birimi nuevo sol'dür. Nuevo solü S/ simgesi ile gösterilmektedir. Ayrıca ISO 4217 para birimi koduna göre kısaltma kodu ile PEN olarak ifade edilmektedir. Para piyasalarında ve döviz bürolarında bu kısa kod ile işlem görmektedir.