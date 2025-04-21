FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Peru'nun para birimi nedir? Peru'nun para biriminin kodu ve sembolü

Peru Cumhuriyeti, kuzeyinde Kolombiya ve Ekvador, doğusunda Brezilya, güneydoğusunda Bolivya, güneyinde Şili ve batısında Büyük Okyanus ile çevrili bir ülkedir. Farklı iklimlere ve iklim bölgelerine sahip olan ülke, ev sahipliği yaptığı etnik gruplar açısından da çeşitlilik göstermektedir.

Peru'nun para birimi nedir? Peru'nun para biriminin kodu ve sembolü
Ferhan Petek

Peru Cumhuriyeti’nin başkenti ve aynı zamanda en büyük şehri olan ülke Lima’dır. Ülkede kabul edilen resmi diller İspanyolca ve Keçuvaca dilleridir. Demonimi Perululardan oluşan ülkede Mestizolar, Peru Kızılderilileri de yaşam süren etnik kökenli farklı topluluklar arasında yer alır.

Peru'nun para birimi nedir?

Toplam olarak 1.285.126 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahip olan Peru Cumhuriyeti’nin nüfusu, 32.824.358 civarındadır. Anayasa ülkede 14 Ağustos 1879 tarihinde kabul edilmiştir ve ülkenin tanıması 9 Aralık 1824 yılında gerçekleşmiştir. Birden fazla yüksek dağ bulunan ülkenin en yüksek dağı 6.768 metre uzunluğu ile Nevado Huascaran dağıdır.

Otuz milyondan fazla nüfusu bulunan Peru, ağırlıklı olarak Kızılderili toplulukların yaşadığı üç ülkeden biri olarak bilinir. Nüfusun neredeyse yarısı Kızılderili kökenli kişilerden oluşur. Bitki örtüsü oldukça zengindir ve ülkenin kuzey tarafında Andlar kar sınırına ulaşmamaktadır. Geniş vadiler buzullarla ve karla kaplı yüksek dağlara sahiptir.

Ülkenin kıyı kesimleri ve kuzey taraflarında nemli ve ılıman bir iklim görülür. İç kesimlerde ve dağlık alanlarda ise yaz aylarında yüksek sıcaklıklar kış mevsiminde ise soğuk hava ve yağışlar hakimdir.

Peru Cumhuriyeti’nin resmi para birimi nuevo sol olarak kabul edilmiştir.

Peru'nun para biriminin kodu ve sembolü nedir?

ISO Uluslararası Standartlar Teşkilatı’dır ve dünya genelindeki standartları düzenlemekten sorumludur. Para birimleri de bu standartlara göre düzenlenir. ISO 4217 aynı zamanda para birimi kodudur ve devletlerin resmi olarak kabul edip kullandığı para birimlerinin üç haneli kısaltmalarını düzenler. Bu düzenlemeye göre her para birimine ait üç haneli kısaltma kodu verilir.

Peru’nun resmi olarak kabul görmüş olan para birimi nuevo sol'dür. Nuevo solü S/ simgesi ile gösterilmektedir. Ayrıca ISO 4217 para birimi koduna göre kısaltma kodu ile PEN olarak ifade edilmektedir. Para piyasalarında ve döviz bürolarında bu kısa kod ile işlem görmektedir.

Canlı Borsa
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Uraloğlu'ndan deprem açıklamasıBakan Uraloğlu'ndan deprem açıklaması
TİM İhracat Talep Endeksi'ni açıkladı!TİM İhracat Talep Endeksi'ni açıkladı!

Anahtar Kelimeler:
Peru para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Gözler İstanbul'daydı... 5 yıl önceki ağır sarsıntıyı hatırlattı

Gözler İstanbul'daydı... 5 yıl önceki ağır sarsıntıyı hatırlattı

Günlerdir hastanedeymiş! Peker Açıkalın'ın son görüntüsü korkuttu

Günlerdir hastanedeymiş! Peker Açıkalın'ın son görüntüsü korkuttu

'Emekli maaşları faiziyle geri talep ediliyor! Üzerinde arsa, daire varsa...'

'Emekli maaşları faiziyle geri talep ediliyor! Üzerinde arsa, daire varsa...'

100 bin TL maaş veriyor ama bulamıyor! Derdini Vali'ye anlattı

100 bin TL maaş veriyor ama bulamıyor! Derdini Vali'ye anlattı

Altındaki hareket için 'sert olabilir' uyarısı! 'Günün sonunda...'

Altındaki hareket için 'sert olabilir' uyarısı! 'Günün sonunda...'

Emekli için kritik 'seyyanen' detayı

Emekli için kritik 'seyyanen' detayı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.