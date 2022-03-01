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Petrol devi duyurdu! Shell Rusya'daki proje ve girişimlerinden çıkıyor

01.03.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Shell, Rusya'daki proje ve ortak girişimlerinden çıkacağını açıkladı. Shell, bp ve Equinor’un ardından Rusya’daki projelerinden ayrılacağını açıklayan üçüncü şirket oldu.

Petrol devi duyurdu! Shell Rusya'daki proje ve girişimlerinden çıkıyor

Shell Yönetim Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası ülkedeki projelerden çekilme kararı aldı.

Bu kapsamda, şirket Sakhalin-II LNG tesisindeki yüzde 27,5 hissesini, Salym Petroleum Development ve Gydan enerji girişimindeki yüzde 50'şer hissesini elden çıkaracak, Gazprom ve ilgili kuruluşlardaki ortak girişimlerinden ise ayrılacak.

Shell, ayrıca Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesiyle de ilişiğini bitirmeyi planlıyor.

Shell'in geçen yıl sonu itibarıyla Rusya'daki mevcut duran varlık değeri 3 milyar dolar seviyesinde bulunurken, bu kararın Gazprom ve diğer kuruluşların değerine zarar vereceği öngörülüyor.

EQUINOR VE BP'DEN UKRAYNA KARARI

Shell, bp ve Equinor'un ardından Rusya'daki projelerinden ayrılacağını açıklayan üçüncü şirket oldu. (AA)

Enerji devi duyurdu! Equinor Rusya'dan çıkıyorEnerji devi duyurdu! Equinor Rusya'dan çıkıyor


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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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