Petrol fiyatları 18 yılın dibini gördü

Petrol fiyatları varil başına 20 dolar civarına demir attı ve art arda gelen olumsuz talep tahminlerinin, dünyanın en büyük petrol üreticilerinin üretim kısıntısı anlaşmasının virüs kaynaklı talep kayıplarını gidereceğine ilişkin iyimserliğe ağır basmasının ardından üst üste ikinci haftayı da kayıpla geçmeye yöneldi.

OPEC, perşembe günü yaptığı açıklamada, virüs salgınının dünya ekonomisini durma noktasına getirmesi ile birlikte, petrol talebinin 30 yılın en düşük seviyesine gerilemesini beklediğini kaydetti.

Bu tahmin, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) 2020 yılının petrol piyasası tarihinin en kötü yılı olabileceği yolundaki açıklamasının ardından geldi.

Suudi Arabistan ve Rusya, dün yaptıkları ortak açıklamada, petrol piyasasını yakında izlemeye devam edeceklerini ve eğer gerekli görülürse, OPEC + koalisyonu ve diğer üreticilerle ortak ilave tedbirler almaya hazır olduklarını duyurdu.

Vadeli petrol kontratları bu hafta, arzı kısmaya yönelik tarihi önemdeki anlaşmaya karşın 18 yılın en düşük seviyesine geriledi. Yani 2002'den beri en düşük fiyatı gördü.