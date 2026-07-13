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Petrol fiyatlarında savaş etkisi! Yüzde 5'e yakın yükseliş

ABD'nin İran'a yönelik hava saldırıları ve İran'ın misillemeleri sonrası petrol fiyatları yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4,56 artışla 79,48 dolara çıktı.

Petrol fiyatlarında savaş etkisi! Yüzde 5'e yakın yükseliş

Kısa süre içinde yükselen jeopolitik gerilim, petrol piyasalarını da etkiledi. ABD'nin İran'a yönelik hava operasyonları ve Tahran yönetiminin Körfez ülkelerine yönelik misillemeleri sonrası petrol fiyatlarında sert artış yaşandı.

Brent petrolün varil fiyatı dün 79,44 dolara kadar yükselirken, günü 76,01 dolar seviyesinde tamamladı. Vadeli piyasalarda ise bugün saat 08.53 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı, kapanışa göre yaklaşık yüzde 4,56 artışla 79,48 dolara çıktı. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 74,78 dolardan işlem gördü.

JEOPOLİTİK GERİLİM PETROLÜ YUKARI TAŞIDI

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD'nin İran'a yönelik dün sabah ve gece saatlerinde düzenlediği hava saldırıları ile İran'ın misilleme adımları belirleyici oldu. Ayrıca İran'ın, dünya enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı üzerinden enerji sevkiyatını durdurabileceğine yönelik tehdidi de piyasalardaki endişeleri artırdı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, kara ve deniz konuşlu savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) ile savaş gemilerinden fırlatılan hassas güdümlü mühimmat kullanılarak İran'a ait yaklaşık 140 askeri hedefin imha edildiğini bildirdi.

Petrol fiyatlarında savaş etkisi! Yüzde 5 e yakın yükseliş 1

CENTCOM'DAN YENİ OPERASYON AÇIKLAMASI

Açıklamada hedef alınan noktalar arasında füze ve İHA mevzileri, deniz kuvvetlerine ait askeri kabiliyetler, mühimmat depoları, haberleşme ağları ile kıyı gözetleme tesislerinin yer aldığı belirtildi. Ayrıca üç gece boyunca düzenlenen operasyonlarda toplam 300'den fazla hedefin vurulduğu ifade edildi.

CENTCOM, gece saatlerinde yaptığı bir başka açıklamada ise İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik "saldırma kapasitesini zayıflatmak" amacıyla yeni operasyonların başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, söz konusu saldırıların İran güçlerinden hesap sorulması amacıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla gerçekleştirildiği vurgulandı.

İRAN'DAN KÖRFEZ ÜLKELERİNE MİSİLLEME

İran ise ABD'nin saldırılarına karşılık olarak Körfez ülkelerini hedef alan misillemeler gerçekleştirdiğini açıkladı. Tahran yönetimi, Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt'e saldırılar düzenlediğini duyurdu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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