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Peynir deyince akıllara onlar geliyordu! İki dev şirkete fiyat manipülasyonu soruşturması

Türkiye'de peynir ve süt deyince akıllara gelen iki firma hakkında soruşturma başlatıldı! Rekabat Kurulu, Teksüt ve Gönenli markaları hakkında çiğ süt alımı, süt yemi satışı ve paketlenmiş süt ürünleri üretimi konusunda düğmeye bastı.

Peynir deyince akıllara onlar geliyordu! İki dev şirkete fiyat manipülasyonu soruşturması

Balıkesir’in ünlü süt ve peynir üreticileri arasında yer alan Teksüt Süt Mamülleri ve Gönenli Süt ve Süt Ürünleri markaları hakkında soruşturma başlatıldı! Bu markalar hakkında ciddi ihlallerin olduğu iddia ediliyor.

TEKSÜT VE GÖNENLİ MARKALARI HAKKINDA SORUŞTURMA

Bu iki şirketin süt pazarında rekabeti kısıtladığı iddia ediliyor. Rekabet Kurulu, açtığı soruşturma sonunda bu iddiaların doğru olup olmadığı ortaya çıkacak.

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ÇİĞ SÜT ALIM FİYATI İDDİASI

Yapılan ön araştırmada, çiğ süt alım fiyatlarının rakip firmalar arasında birlikte belirlendiği, alım bölgelerinin paylaşıldığı ve geleceğe yönelik rekabete hassas bilgi değişimi yoluyla fiyatların baskılandığı iddiaları gündeme geldi. Ayrıca, süt yemi satış fiyatlarının birlikte belirlenmesi, alım yapan müşterilerin paylaşılması ve paketlenmiş süt ürünlerinin fiyatlarının koordine edilmesi gibi ciddi ihlallerin bulunduğu öne sürüldü.

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Rekabet Kurulu, Teksüt ve Gönenli Süt’ün, pazar paylaşımı ve fiyat koordinasyonu yaparak piyasayı manipüle ettikleri iddialarına yönelik soruşturma başlatıldığını duyurdu. Söz konusu firmaların, çiğ süt ve süt yemi pazarlarında rekabete aykırı eylemlerde bulundukları ve bu eylemlerle pazarın doğal işleyişini engelledikleri öne sürülüyor.

Kaynak: İHA

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
peynir süt
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