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Piaggio’nun üç motosikleti ‘en iyiler’ listesinde

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 16:13 | Son Güncelleme

Piaggio Grubu, Forbes tarafından açıklanan ’2020’de Kullanılması Gereken 5 Scooter’ sıralamasında 3 farklı modeliyle yer aldı.İtalyan Piaggio Group, ABD’nin önde gelen ekonomi dergilerinden Forbes tarafından yayınlanan ‘2020’de Kullanmanız Gereken 5 Scooter’ sıralamasında 3 modeliyle yer aldı.

Piaggio Grubu, Forbes tarafından açıklanan ’2020’de Kullanılması Gereken 5 Scooter’ sıralamasında 3 farklı modeliyle yer aldı.

İtalyan Piaggio Group, ABD’nin önde gelen ekonomi dergilerinden Forbes tarafından yayınlanan ‘2020’de Kullanmanız Gereken 5 Scooter’ sıralamasında 3 modeliyle yer aldı. Şirketin Piaggio Beverly 350 Tourer, Vespa Primavera 50 ve Vespa Elettrica; fiyat avantajları, estetik tasarımı, kent içerisinde kullanım uygunluğu, barındırdığı teknolojiler ve çevreye uyumu gibi özellikleriyle 2020 yılında kullanılması gereken başarılı scooter modelleri olarak seçildi.

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