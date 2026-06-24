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Kuyumcular için yeni zorunluluk Resmi Gazete'de: Ayrı satılacak

Ticaret Bakanlığı, olası mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla laboratuvar ortamında üretilen kıymetli taşların kuyumcularda satışına ilişkin yeni kurallar getirdi.

Kuyumcular için yeni zorunluluk Resmi Gazete'de: Ayrı satılacak

Kuyumcular "sentetik taşları" doğal taşlardan ayırt edilecek şekilde satacak! Bakanlık tarafından hazırlanan "Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kuyumcular için yeni zorunluluk Resmi Gazete de: Ayrı satılacak 1

AÇIKÇA YER VERMEDEN SATIŞA SUNAMAYACAK

Buna göre, kuyum işletmeleri, laboratuvar ortamında üretilen veya insan müdahalesiyle oluşturulan kıymetli taş ürünlerini "sentetik", "laboratuvar üretimi", "yapay üretim" veya Bakanlıkça uygun görülen benzer ibarelerden en az birine etiket, ürün sertifikası, fatura, internet sayfası, reklam ve tanıtım materyallerinde tüketicinin kolaylıkla görebileceği şekilde açıkça yer vermeden satışa sunamayacak.

Kuyumcular için yeni zorunluluk Resmi Gazete de: Ayrı satılacak 2

Bu ürünler ile doğal kıymetli taşlar, tüketiciyi yanıltmayacak şekilde vitrinlerde ve satış alanlarında ayrı bölümlerde, internet ortamında ayrı kategorilerde satılacak.

Kuyumcular için yeni zorunluluk Resmi Gazete de: Ayrı satılacak 3

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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