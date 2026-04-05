Piyasalarda bu hafta takip edilecek veriler (6-10 Nisan 2026)

Küresel piyasalar, jeopolitik gerilimler ve enflasyon endişelerinin gölgesinde kritik bir haftaya giriyor. 6-10 Nisan haftasında açıklanacak veriler, başta dolar ve altın olmak üzere birçok varlıkta yönü belirleyecek. Özellikle ABD'den gelecek enflasyon verisi ve Fed tutanakları, yatırımcıların odağında yer alıyor.

Begüm Özkaynak

Küresel piyasalar kritik bir haftaya girerken, yatırımcıların gözü ABD'den gelecek enflasyon verisi ve Fed tutanaklarına çevrildi. Jeopolitik gerilimlerin etkisi sürerken, açıklanacak verilerin dolar ve altın başta olmak üzere piyasalarda yönü belirlemesi bekleniyor. Yoğun veri takvimi, haftanın seyrinde belirleyici olacak.

Bu haftanın en önemli başlıklarını ABD ekonomisine ilişkin veriler oluşturuyor.

Cuma günü açıklanacak ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Fed'in faiz politikası açısından kritik sinyaller verecek.

Öte yandan, Çarşamba günü yayımlanacak Fed (FOMC) toplantı tutanakları, faiz artış sürecine ilişkin ipuçları açısından yakından takip edilecek. Yatırımcılar, Fed'in "şahin" mi yoksa daha ılımlı bir duruşa mı geçeceğine dair sinyalleri bu metinde arayacak.

HAFTALIK VERİ TAKVİMİ

Hafta boyunca küresel piyasaları etkileyecek önemli veri akışı şöyle:

6 Nisan Pazartesi: ABD Hizmet Sektörü PMI verisi
8 Nisan Çarşamba: Euro Bölgesi perakende satış verileri ve Fed tutanakları
9 Nisan Perşembe: Fed'in yakından izlediği PCE (Kişisel Tüketim Harcamaları) endeksi
10 Nisan Cuma: ABD enflasyon verisi ile Çin TÜFE ve ÜFE verileri

JEOPOLİTİK RİSKLER VE PETROL ETKİSİ

Orta Doğu'daki gerilimler petrol fiyatlarını yukarı taşımaya devam ediyor. Brent petrolün 106 dolar seviyesinin üzerinde kalması, enerji maliyetleri üzerinden küresel enflasyon baskısını yeniden artırabileceği endişesini gündeme getiriyor.

Artan jeopolitik riskler, altına olan talebi de destekleyerek güvenli liman arayışını güçlendirebilir.

TÜRKİYE PİYASALARI İÇİN ÖNEMİ

ABD'den gelecek veriler, küresel likidite akışını doğrudan etkilediği için Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler açısından da kritik önem taşıyor.

Fed'in sıkı para politikasını sürdürmesi durumunda dolar endeksinde güçlenme görülebilir. Bu senaryo, Türk Lirası üzerindeki baskıyı artırırken, Borsa İstanbul'da da oynaklığı yükseltebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yurt içi piyasalar yılbaşında yakaladığı pozitif ivmeyi ilk çeyrekte koruduYurt içi piyasalar yılbaşında yakaladığı pozitif ivmeyi ilk çeyrekte korudu
Reel efektif döviz kuru endeksi martta 104,61 olduReel efektif döviz kuru endeksi martta 104,61 oldu

En Çok Okunan Haberler
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta dev zam geliyor! Tarih kesinleşti

Akaryakıta dev zam geliyor! Tarih kesinleşti

