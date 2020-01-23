Piyasalarda gün sonu,

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 206,85 puan azalarak 122.540,22 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 354,66 puan ve 0,29 azalışla 122.392,42 puandan başladı. Gün içinde en düşük 122.188,16 puanı, en yüksek 123.457,39 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,17 azalışla 122.540,22 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,10 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,54, sanayi endeksi yüzde 0,03, teknoloji endeksi yüzde 0,51 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 442,91 puan ve yüzde 0,30 değer kaybederek 147.966,87 puandan kapandı. İşlem gören 591 hisse senedinin 243'ü prim yaptı, 145'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Petkim, Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.560,98 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.560,98 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 azalışla 296 bin 300 liradan tamamladı.