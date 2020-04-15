Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Uluslararası Para Fonu (IMF), dün "Büyük Tecrit" başlığı ile yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, küresel ekonomik büyüme tahminini 2020 için yüzde 3,3'ten yüzde eksi 3'e, 2021 için yüzde 3,4'ten yüzde 5,8'e revize etti. Bu yıl ABD'nin yüzde 5,9 ve Avro Bölgesi'nin yüzde 7,5 daralacağını öngören IMF, Çin'e yönelik yüzde 6'lık büyüme tahminini de yüzde 1,2'ye düşürdü. IMF, Türkiye ekonomisinin ise bu yıl yüzde 5 daralacağını, 2021'de yüzde 5 büyüyeceğini öngördü.

Tahminler, koronavirüsün ekonomiler üzerindeki etkisinin çok sert olmasının beklendiğini ortaya koyarken, G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının yaptığı ortak açıklamada, güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı bir büyümeyi sağlamak için mevcut tüm politika araçlarını kullanmaya kararlı olunduğu, krizin gelişmekte olan ülkelerde yaratacağı zorluklara karşı destek sağlanması için çalışıldığı bildirildi.

Diğer taraftan ABD Başkanı Donald Trump, ülkede ekonomik faaliyetlerin mayıs ayından önce yeniden açılması planını tamamlamaya yakın olduğunu bildirdi. Trump ayrıca, koronavirüs salgını dolayısıyla suçladığı Dünya Sağlık Örgütü'ne (DTÖ) sağladıkları fonu durdurduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ise Trump'ın kararına, ''Şu an koronavirüse karşı mücadelede DSÖ'nün ya da herhangi bir insani yardım kuruluşunun kaynaklarını azaltma zamanı değil, dayanışma zamanı.'' sözleriyle tepki gösterdi.