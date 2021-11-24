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Piyasalardaki hareketlilik sonrası ev ve otomobil satışları durdu

24.11.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar kurunda yaşanan hareketlilik sonrası ev ve araba satışları durdu. Emlak tarafında tapudan dönenler olurken, otomotiv tarafında ise satışa çıkarılan araçlar ilandan çekiliyor.

Piyasalardaki hareketlilik sonrası ev ve otomobil satışları durdu

Döviz kurlarındaki oynaklık, emlak ve otomobil başta olmak üzere piyasalarda dengeleri değiştirdi. Evini ve aracını satmak isteyenler, fiyatların daha da artabileceği öngörüsü ile beklemeye geçti. Emlak tarafında tapudan dönenler olurken, otomotiv tarafında ise binlerce araç ilandan çekildi.

Dünya'da yer alan habere göre, dolardaki artış gayrimenkulde son yılların ay bazında en büyük fiyat artışına neden olurken, fiyatlarını artıramayanların ilanlarını çektiği ya da tapudaki satıştan döndüğü belirtildi.

METREKARE FİYATI 5 BİN LİRAYI AŞTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Eylül 2021 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan (KFE) (2017=100), eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,2 artarak 198,8 seviyesinde gerçekleşti.

Konut Fiyat Endeksi, eylülde 2020'nin aynı ayına göre yüzde 35,5 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 13,3 oldu.

TCMB'nin veri setine göre Eylül'de Türkiye'de ortalama metrekare fiyatı 5 bin 11 lira oldu. Böylelikle Eylül'de Türkiye genelinde metrekare birim fiyatı ilk kez 5 bin TL'nin üzerine yükseldi.

YABANCIYA KONUT SATIŞLARI DEVAM EDİYOR

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı.

TÜİK verilerine göre ekim ayında İran vatandaşları Türkiye’den bin 265 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 926 konut ile Irak, 543 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.

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Amerikan Doları
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