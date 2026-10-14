Piyasaların beklediği veri açıklandı: ABD enflasyonu belli oldu

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık yüzde 0,6 ile beklentilere paralel, yıllık yüzde 3,7 ile beklentilerin üzerinde arttı.

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Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır