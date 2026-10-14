FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Piyasaların beklediği veri açıklandı: ABD enflasyonu belli oldu

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyonu açıklandı.

Piyasaların beklediği veri açıklandı: ABD enflasyonu belli oldu

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık yüzde 0,6 ile beklentilere paralel, yıllık yüzde 3,7 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobil alacakların gözü bu listede! Ekim fiyatları açıklandıOtomobil alacakların gözü bu listede! Ekim fiyatları açıklandı
Kritik veri açıklandı! Altın düşüşe geçtiKritik veri açıklandı! Altın düşüşe geçti

Anahtar Kelimeler:
Enflasyon abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Ankara Abisi" olarak bilinen Yasin Oyanık tutuklandı

"Ankara Abisi" olarak bilinen Yasin Oyanık tutuklandı

Suudi Arabistan'a yeni saldırı! Petrol devini vurdular

Suudi Arabistan'a yeni saldırı! Petrol devini vurdular

Sami Yen'de soğuk duş! Barcelona, Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti

Sami Yen'de soğuk duş! Barcelona, Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti

Esra Ezmeci Sultan'ın transparanına müdahale etti: "Kıyafet açık..."

Esra Ezmeci Sultan'ın transparanına müdahale etti: "Kıyafet açık..."

Cafer Mahiroğlu'nun tüm şirketlerine el konuldu, kayyum atandı

Cafer Mahiroğlu'nun tüm şirketlerine el konuldu, kayyum atandı

4 meslek grubu için yeşil pasaport teklifi Meclis'e sunuldu

4 meslek grubu için yeşil pasaport teklifi Meclis'e sunuldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.