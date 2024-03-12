Piyasalara yön verecek kritik veri! ABD enflasyonu açıklandı, altın düşüşe geçti!

Son dakika... Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen ABD enflasyon verileri, şubat ayıyla birlikte yılın ikinci TÜFE kararını açıkladı. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda beklentiler dahilinde yüzde 0,4 arttı, yıllık bazda ise yüzde 3,2 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Kritik veri sonrası altın ve dolar fiyatları ne oldu?

ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı.

PİYASA BEKLENTİLERİ NEYDİ?

Bu dönemde piyasa beklentilerine paralel artan TÜFE, ocakta yüzde 0,3'lük artış kaydetmişti.Ülkede TÜFE, şubatta yıllık bazda ise yüzde 3,2 arttı. Piyasa beklentileri yıllık enflasyonunun ocak ayında olduğu gibi yüzde 3,1 olması yönündeydi.

BARINMA VE BENZİN FİYATLARINDAKİ ARTIŞ ÖNE ÇIKTI

Söz konusu dönemde barınma fiyatlarındaki artış, enflasyondaki aylık yükselişte en etkili kalem olmaya devam etti. Barınma endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 5,7 arttı.

Aynı dönemde benzin fiyatlarındaki yükseliş de öne çıktı. Benzin fiyatları şubatta aylık yüzde 3,8 artarken, yıllık yüzde 3,9'luk azalış kaydetti.

Barınma ve benzin fiyatlarındaki yükseliş, TÜFE'deki aylık artışa yüzde 60'ın üzerinde katkıda bulundu.

ÇEKİRDEK ENFLASYON BEKLENTİLERİ AŞTI

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,8 arttı.

Piyasa beklentileri çekirdek TÜFE'nin şubatta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,7 artması yönündeydi.

Çekirdek enflasyon, ocakta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,9 olmuştu.

ENFLASYON VERİLERİ SONRASI ALTINDA SON DURUM

Ons altın ABD TÜFE verisinin beklentileri aşması sonrası 2161,50 doları gördü, şu sıralarda 2170,62 dolarda seyrediyor. Yurt içinde gram altın fiyatı ise düşüşe geçti. Altının gram fiyatı şu sıralar 2.235 liradan işlem görüyor.

Yurt içinde dolar kuru 32,0546 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.







