Polis maaşları, TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte merak edildi. Birçok kişi, 'Polis maaşları ne kadar oldu? 2022 polis maaşlarına zam geldi mi?' sorusunu internet üzerinden sorgulamaya başladı. Memur maaşlarına gelen Temmuz zammının ardından, 2022 polis maaşları da güncellendi. Peki, polis maaşları ne kadar oldu? 2022 TÜİK enflasyon farkının açıklanmasıyla polis maaşları ne kadar zamlandı?

POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Polis maaşı zammı, dün açıklanan Temmuz ayı memur maaşı zamlarının ardından belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon farkı sonrasında birçok memurun maaşına zam yapıldı.

Polis memurları memur zammından önce 9.706 TL kazanırken şimdi maaşları 13.747 TL oldu. Başkomiserlerin maaşları ise 11.165 TL'den 15.811 TL'ye yükseldi.

ZAMLI POLİS MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Polis maaşlarına gelen zammın ardından birçok kişi yeni zamlı maaşların ödeneceğini tarihi merak etmeye başladı. Kabine Toplantısı sonrasında açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yılbaşında çalışanlarımızın, emeklilerimizin yeniden gözden geçireceğiz. Ne yapılması gerekiyorsa onu da vereceğiz. Temmuz ayı memur maaşlarının Kurban Bayramı öncesi 8 Temmuz'da zamlı halde ödeneceğini belirtmek istiyorum." ifadelerine yer vermişti.

Böylelikle memur maaşları 8 Temmuz'da zamlı halde hesaplarda olacak.

