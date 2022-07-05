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Polis maaşları ne kadar oldu? 2022 TÜİK enflasyon farkının açıklanmasıyla polis maaşları ne kadar zamlandı?

05.07.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis maaşları ne kadar oldu sorusunun yanıtı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon farkının ardından binlerce polis memuru tarafından merak edildi. Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte polis memurlarının maaşına da zam yapıldı. Peki, polis maaşları ne kadar oldu? 2022 TÜİK enflasyon farkının açıklanmasıyla polis maaşları ne kadar zamlandı? en düşük ve en yüksek polis memuru maaşı kaç TL?

Polis maaşları ne kadar oldu? 2022 TÜİK enflasyon farkının açıklanmasıyla polis maaşları ne kadar zamlandı?

Polis maaşları, TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte merak edildi. Birçok kişi, 'Polis maaşları ne kadar oldu? 2022 polis maaşlarına zam geldi mi?' sorusunu internet üzerinden sorgulamaya başladı. Memur maaşlarına gelen Temmuz zammının ardından, 2022 polis maaşları da güncellendi. Peki, polis maaşları ne kadar oldu? 2022 TÜİK enflasyon farkının açıklanmasıyla polis maaşları ne kadar zamlandı?

POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Polis maaşı zammı, dün açıklanan Temmuz ayı memur maaşı zamlarının ardından belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon farkı sonrasında birçok memurun maaşına zam yapıldı.

Polis memurları memur zammından önce 9.706 TL kazanırken şimdi maaşları 13.747 TL oldu. Başkomiserlerin maaşları ise 11.165 TL'den 15.811 TL'ye yükseldi.

ZAMLI POLİS MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Polis maaşlarına gelen zammın ardından birçok kişi yeni zamlı maaşların ödeneceğini tarihi merak etmeye başladı. Kabine Toplantısı sonrasında açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yılbaşında çalışanlarımızın, emeklilerimizin yeniden gözden geçireceğiz. Ne yapılması gerekiyorsa onu da vereceğiz. Temmuz ayı memur maaşlarının Kurban Bayramı öncesi 8 Temmuz'da zamlı halde ödeneceğini belirtmek istiyorum." ifadelerine yer vermişti.

Böylelikle memur maaşları 8 Temmuz'da zamlı halde hesaplarda olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon enflasyon farkı polis maaşları
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