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Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 12 bin öğrenci alınacak! Detaylar belli oldu

21.11.2024 15:28
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Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 12 bin öğrencinin alınacağını duyurdu. Bugün, ön başvurular ile ilgili ayrıntılar belli oldu.

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 12 bin öğrenci alınacak! Detaylar belli oldu
  1. Dönem POMEM giriş sınavı aday belirleme ön başvuru duyurusu, Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden yapıldı.

Buna göre, POMEM'e, lisans mezunu 8 bin 160 erkek ile 1440 kadın ve ön lisans mezunu 2 bin 40 erkek ile 360 kadın olmak üzere toplam 12 bin öğrenci alınacak.

POMEM

POMEM'E BAŞVURULAR 9 ARALIK TARİHİNE KADAR

Bugün başlayan ön başvurular, 9 Aralık saat 17.00'ye kadar "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-devlet şifresiyle yapılabilecek.

Adaylarda, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca lisans mezunları için yapılan 2023 veya 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) birinden P3 puan türünden en az 60, ön lisans mezunları için yapılan 2024 KPSS P93 puan türünden en az 65 taban puanı ve üzeri puan almış olması şartı aranacak.

Alıma ilişkin sınav takvimi, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi "www.pa.edu.tr"den ilan edilecek.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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POMEM pomem başvuru
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