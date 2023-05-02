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POMEM BAŞVURU 2023: 12 bin polis alımı ne zaman, nasıl başvurulur? pau.edu.tr ile POMEM başvuru yapma ekranı

02.05.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

POMEM başvuru ekranı ile ilgili araştırmalar İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrası merak konusu oldu. İlk olarak 10 bin olarak belirlenen kontenjanda artırılarak 12 bine çıkarıldı. Başvurular İçişleri Bakanlığı'nın web sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, 12 bin polis alımı ne zaman, nasıl başvurulur? İşte polis alımı POMEM başvuru ekranı...

POMEM BAŞVURU 2023: 12 bin polis alımı ne zaman, nasıl başvurulur? pau.edu.tr ile POMEM başvuru yapma ekranı

POMEM başvuru ekranı arama motorlarında araştırılıyor. Polis alımı başvuru şartları arasında adli sicil kaydı bulunamamak, en az lise mezunu olmak, 30 yaşından gün alınmamış olması ve TC vatandaşı olmak gibi şartlar yer alıyor. Adayların görev yapmaya sağlık açısından uygun olması isteniyor. İşte pau.edu.tr ile POMEM başvuru yapma ekranı...

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POLİS ALIMI 2023 NE ZAMAN?

Polis alımı başvuru tarihleri duyuruldu. Polis Akademisi'nden yapılan açıklamaya göre şartları taşıyan adaylar için süreç 1 Mayıs'ta başladı. Ön başvuru süreci, 19 Mayıs saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.

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POMEM BAŞVURU EKRANI

Adaylar, Polis Akademisi'nin adresinden e-Devlet şifresiyle giriş yaparak, Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabilecek.

POMEM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

POLİS ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

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d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1994 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
ğ) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın;

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1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

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h) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
ı) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,
i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

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