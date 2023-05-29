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POMEM BAŞVURU SONUÇLARI 2023: POMEM 30. dönem ön başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? pa.edu.tr sonuç sorgulama

29.05.2023 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

POMEM 30. dönem ön başvuru sonuçlarına ilişkin duyuru Polis Akademisi tarafından yapıldı. 01 Mayıs - 19 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleşen 30. Dönem POMEM başvuru sonuçlarının nasıl sorgulanacağına dair sorgulamalar hız kazandı. Lisans mezunu 6.900 erkek, 1.580 kadın, ön lisans mezunu 1.700 erkek, 420 kadın olmak üzere toplam 10.600 öğrenci alımı gerçekleşecek. Peki, POMEM 30. dönem ön başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? İşte pa.edu.tr ekranı...

POMEM BAŞVURU SONUÇLARI 2023: POMEM 30. dönem ön başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? pa.edu.tr sonuç sorgulama

POMEM sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 30. dönem POMEM ön başvuruları 01 - 19 Mayıs 2023 tarihleri arasında alındı. Başvuruda bulunan kişilerin gözü sonuçlara yönelik yapılacak açıklamaya çevrilmişti. Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamaya göre POMEM ön başvuru sonuçları adayların erişimie açıldı. İşte pau.edu.tr ile POMEM ön başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve konuya ilişkin ayrıntılar...

POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

POMEM ön başvuruları 19 Mayıs'ta sonlandı. 30 Dönem POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı.

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POMEM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

POMEM ön başvuru sonuçları, www.pa.edu.tr internet sitesinden adayların erişimine açılacak. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacak.

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