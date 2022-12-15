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POMEM sınav giriş yerleri ve tarihleri açıklandı! 29. dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak?

15.12.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

POMEM sınav giriş yerleri ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. 29. dönem POMEM alımlarında duyuru yayımlandı ve sınav yerleri belli oldu. Aynı zamanda yapılan duyuru ile POMEM sınav tarihi de netlik kazandı. Peki, POMEM sınavı ne zaman yapılacak? POMEM sınav yerleri nereden öğrenilir?

POMEM sınav giriş yerleri ve tarihleri açıklandı! 29. dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak?

POMEM parkur yerleri ve sınav giriş belgesi araştırılıyor. POMEM sınav yerleri ile ilgili duyuru yayımlandı. 29. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet şifreleri ile sorgulayabilecekler.

POMEM SINAV YERLERİ VE TARİHLERİ AÇIKLANDI

  1. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğreneceklerdir.
    POMEM SINAV YERLERİ SORGULAMA-TIKLAYINIZ

    İlan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde adayların Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı işlemleri yapılacaktır. Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasını başarı ile geçen adaylar Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek ileriki bir tarihte Mülakat Sınavı aşamasına katılacaklardır.

pomem

Ayrıca, adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.
Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

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POMEM pomem sınavı

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