Primi çok olan değil çok çalışana da yüksek emekli maaşı! Emekli olma sistemine düzenleme: Prim gün sayısı düşük olanlar da yararlanabilecek

Ekonominin 3 yıllık yol haritası belli oldu. Orta Vadeli Program’da emeklilik sistemi için de dikkat çeken ipuçları verildi. Yeni dönem yeni düzenlemeleri bekliyor. Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren OVP ile emeklilikte yeni bir dönemin sinyalleri verildi. Emeklilik sisteminde aylık bağlama da prim gün sayısı da daha önemli hale gelecek.

EMEKLİ MAAŞLARINDA DENGE İÇİN YENİ HAMLE

Show Ana Haber’de yer alan habere göre, mevcut sistemde emekli maaşları ödenen prime göre belirleniyordu. Ama bu yeni plana göre daha fazla çalışanlar daha fazla prim ödeyenler gibi daha yüksek maaşlar alacak. Böylelikle prim-maaş dengesi de yeniden düzene oturtulmaya çalışılacak.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ DE OVP’DE

Bir sür gündemde olan tamamlayıcı emeklilik sistemi de Orta Vadeli Program’da yer aldı. Böylece şu anda zorunlu olmayan ve 45 yaş altı çalışanlara uygulanan BES'teki otomatik katılım sistemi, ikinci emeklilik olarak uygulanacak.

Yeni düzenlenecek BES ve otomatik katılım sistemleri ile çalışanlar birikimleri için daha fazla getiri sağlayan fonları tercih edebilecek. Süre dolduğundaysa isteğe göre ikinci bir emekli maaşı ya da toplu para alma hakkı olacak.