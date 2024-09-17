Primler düşük yatırılıp maaşlar eksik gösteriliyordu! Kredi kartı limitleri ve faizleri için açıklama: 'SGK tespiti gerçekçi olmayabilir...'

Yıl içerisinde kredi kartlarına bir limit sınırlaması getirilebileceğine ilişkin beklentiler kamuoyunda paylaşılmıştı. Normal şartlarda kredi kartı limitleri kişilerin aylık gelirinin 4 katını geçemezken, bankalar bu kurala uymuyor, kişilerin gelirinin çok üzerinde kredi kartı limiti tanımlayabiliyordu.

Ancak kredi kartıları için ‘gerçek limit’ güncellemesine dair detaylar Orta Vadeli Program’da (OVP) yer aldı. Bu kapsamda, kredi kartı limitlerinin gerçek gelirle uyumunu artırmak için, SGK kapsamında toplanan veri setleri ile Risk Merkezi veri setlerinin entegrasyonu sağlanması planlanıyor.

Konuya ilişkin Milliyet’e değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda 50 bin TL aylık geliri olan bir kişinin 500 bin TL kredi kartı limiti olabiliyor. Yeni dönemde kişinin elde ettiği gelir üzerinden bir limit hesaplaması yapılacak.

Maalesef kişilerin kayıt dışı gelirleri olabiliyor. Bu da kişilerin banka hesaplarına giren ve çıkan para üzerinden bankaların tespitinde. Aslında bunlar kayıt altına alınır ve kişilerin gerçek geliri tespit edilirse bunun üzerinden bir kredi kartı limiti tahsisi olabilir.

“SGK TESPİTİ GERÇEKÇİ OLMAYABİLİR”

SGK üzerinden gelir tespit edilmesi durumu da gerçeği yansıtmayabilir. SGK’da emeklilik primlerinin daha düşük yatırılması, sigorta primlerinin daha düşük yatırılması için maaşlar çok daha düşük gösterilebiliyor. Kredi kartı limitlerine ilişkin SGK üzerinden bir çalışma doğruyu vermez. Ancak kişilerin kayıt dışı altındaki gelirleri kayıt içine alınırsa bu yapılabilir.

“OTOMATİK LİMİT ARTIŞLARINA İZİN VERMEYİN”

Bankalar kredi kartı limitlerini kişilerin gelirlerine göre belirliyor ancak kişilerin hesaplarına giren-çıkan para üzerinden de bir belirleme yapılıyor. Bu parametreler üzerinden bir kart limiti oluşturuluyor. Vatandaşlar otomatik limit artışına izin vermemelidir. Otomatik artırıma izin verip vermeme vatandaşların kendi elinde. İnternet bankacılığı üzerinden otomatik limit artışı kapatılırsa ilerleyen süreçte limit artışı gerçekleşmez. Eğer kendilerinden habersiz bir limit artışı olduysa banka aranıp iptal edilmesi söz konusu olabilir. Artık kredi kartı limitleri yüksek ve maaşlar düşük kaldığı için vatandaşlar borçlarını çeviremez hale getiriyor, sadece asgari borcunu ödüyor. O yüzden kişiler limit artırımı olursa buna karşı çıkmalıdır.

GÜNCEL KREDİ KARTI FAİZLERİ

Kredi kartı faizleri yüzde 4.25 ile yüzde 4.50 arasında. Gecikme faizleri de yüzde 5’ler civarında. Kredi kartı faizleri bu noktadan sonra daha fazla yükselmez. Şu anda kredi kartı faizlerine bir düzenleme söz konusu değil.

KREDİ KARTLARINA TAKSİT SINIRLAMASI GELECEK Mİ?

Kredi kartlarına taksit sınırlaması ve limit sınırlaması geleceğini düşünüyorum. Aşırı ısınan bir ekonomi vardı ve hizmet sektöründe yüksek seyreden bir enflasyon vardı. Bunlarla ilgili önlemler alındı. Kredi kartlarına tekrardan bir düzenlemeye ilişkin limit sınırlaması getirilebilir. Burada kişilerin gerçek gelirinin ölçülmesi önemli. Taksit sınırlamasıyla ilgili kişilerin kredi kartı taksitlerinin bazı sektörlerde sınırlanabildiğini beyaz eşya ve elektronikte görmüştük. Şu anda tatil sezonu bittiği hizmet sektöründe bir kredi kartı sınırlaması beklemiyoruz. Ancak enflasyon hedefine ulaşmak adına yeni bir düzenleme gelebilir. Bu sene sonu itibarıyla olabilir diye düşünüyorum.”