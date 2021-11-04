Prof. Dr Cem Kılıç'tan emeklilik, kısa çalışma ödeneği ve kıdem tazminatı yorumu

Koronavirüs salgının olumsuz etkilerine karşı istihdamı korumak için geçen yıl martta başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması 30 Haziran 2021 itibarıyla sona erdi.

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, "NTV'ye Sorun" programında çalışma hayatına ilişkin merak edilenleri yanıtladı. Prof. Dr. Cem Kılıç'a yöneltilen sorular ve yanıtları şöyle:

KIDEM TAZMİNATI İÇİN 1 YIL PRİM ÖDEMEK Mİ GEREKİYOR?

Asgari ücretli ve memur maaşı artışlarına ilişkin katsayılar değişecek ona bağlı olarak kıdem tazminatı da değişiyor. 1 yıl prim ödeme diye bir şey söz konusu değil. İşyerinde 1 yılın tamamlanmış olması yeterli.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ TEKRAR GELİR Mİ?

Kısa çalışma ile dolu dolu 2 yıl geçti. Pandemide birçok sektöre can simidi oldu. Kısa çalışma ödeneği şu anda halen var, ortadan kalkmış değil; sadece İŞKUR koşulları hafifletti. Eğer kısa çalışma ile ilgili bir durum yeniden gündeme gelirse, doğal afet, yangın, sel v.s. tekrar yapılabilir.

EMEKLİLİK İÇİN YAŞI DIŞARIDAN BEKLİYORUM HERHANGİ BİR KAYBIM OLUR MU?

Vatandaş prim gününü tamamlıyor sonra yaş koşulu geldiği için bu konuda takılıyor. Bu durumda olanlar başkasının bakımına muhtaç değilse, eşi veya çocuğundan dolayı herhangi bir sigortalılık söz konusu değilse, Genel Sağlık Sigortası primi ödemek zorunda. Eşi sigortalıysa eşten yararlanabilir.

Eğer düşük ücret üzerinden sigortaya bildirildiyse emeklilik aylıkları olumsuz etkilenmesin diye yaşı dışarıda bekleyebilirler.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kısa çalışma ödeneğini şu şekilde tanımlıyor:

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama.



