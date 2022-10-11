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Promosyon ateşi sönmüyor! 14 bin çalışana 27 bin TL promosyon

11.10.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gündemden düşmeyen banka promosyonlarıyla ilgili haberler gelemeye devam ediyor. Bu kez de 14 bin çalışan için 27 bin TL maaş promosyonu haberi geldi.

Promosyon ateşi sönmüyor! 14 bin çalışana 27 bin TL promosyon

Banka promosyonlarıyla ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Bankaların birbiriyle yarıştığı promosyonlarda heyecan bitmiyor. Samsun’da 14 bin 657 sağlık çalışanı ilgilendiren promosyon haberi geldi. 27 bin TL maaş promosyonu ödenecek.

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TEK SEFERDE 27 BİN TL ÖDENECEK

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve yetkili sendikaların katılımıyla oluşturulan komisyon ile banka arasında yapılan promosyon görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Samsun’da görev yapan 14 bin 657 sağlık çalışanına tek seferde 27 bin TL maaş promosyonu ödemeyi kapsayan anlaşmada imzalar atıldı. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü binasında yapılan anlaşmaya İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, komisyon üyeleri ile banka yetkilileri imza attı.

Akabinde Sağlık-Sen tarafından yapılan açıklamada, "İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleştirilen banka promosyonu görüşmelerinde; İl Sağlık Müdürlüğümüz ve yetkili sendikaların katılımıyla oluşturulan komisyon ve banka yetkilileri ile varılan anlaşma neticesinde 1 yıl ilaveli olarak ve ceza şartı olmaksızın, her bir çalışanımıza önümüzdeki Kasım ayında 27 bin TL ödenecek şekilde prensip anlaşmasına varılmıştır. Sendikamızın da yoğun emek ve mesai harcadığı bu süreçte İl Sağlık Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç’a ve ekibine teşekkürlerimizi sunarız" denildi.

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Promosyon banka
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