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PTT 2023 personel alımı olacak mı, ne zaman? PTT personel alım şartları nedir?

28.12.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PTT personel alımlarına her dönem olduğu gibi yoğun ilgi gösteriliyor. Yeni yılda PTT bünyesinde görev almak isteyenler PTT 2023 personel alımı olacak mı, ne zaman? PTT personel alım şartları nedir? gibi soruların yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırıyorlar. PTT personel alımlarına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...

PTT 2023 personel alımı olacak mı, ne zaman? PTT personel alım şartları nedir?

Posta ve Telgraf Teşkilatı bünyesinde çalışmak isteyen milyonlarca vatandaş yeni yılda alımların olup olmayacağını merak ediyorlar. Bu kapsamda PTT 2023 personel alımı olacak mı, ne zaman? PTT personel alım şartları nedir? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. PTT 2023 personel alım ilanı ve detayları hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik...

PTT 2023 PERSONEL ALIMI OLACAK MI?

PTT 2023 personel alımlarına dair henüz kurumdan resmi bir açıklama gelmedi. Konu hakkında resmi açıklama geldiği takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.

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PTT PERSONEL ALIM ŞARTLARI NEDİR?

PTT'de işe alınacak personeller için güncel başvuru şartları henüz belli değil. Ancak genel şartlar şu şekilde;

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

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ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

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