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PTT AŞ, "Zeki Müren" konulu anma pullarını tedavüle çıkardı

26.05.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PTT AŞ, "Zeki Müren" konulu 3 adet anma pulu ile ilk gün zarfı, posta kartı, pul karnesi, altın varak ve lak uygulamalı seri numaralı blok pullardan oluşan portföyü tedavüle sundu.

PTT AŞ, "Zeki Müren" konulu anma pullarını tedavüle çıkardı

PTT AŞ, "Zeki Müren" konulu 3 adet anma pulu ile ilk gün zarfı, posta kartı, pul karnesi, altın varak ve lak uygulamalı seri numaralı blok pullardan oluşan portföyü tedavüle sundu.

PTT'den yapılan açıklamaya göre, "Zeki Müren" konulu 3x3 lira bedelli (66x91 milimetre boyutunda) anma pulu, söz konusu pula ait 12 lira bedelli ilk gün zarfı ile içinde 3x3 lira bedelli anma pulu (66x91 milimetre boyutunda), 12 lira bedelli ilk gün zarfı, 6,5 lira bedelli altın varak uygulamalı seri numaralı blok pul (65x87 milimetre boyutunda), 6,5 lira bedelli lak uygulamalı seri numaralı blok pul (90x120 milimetre boyutunda), 6x3 lira bedelli pul karnesi ile 3 adet posta kartı bulunan portföy 125 lira bedelle PTT iş yerlerinden, PTT'ye ait www.filateli.gov.tr internet adresinden ve filateli cep uygulamasından edinilebilecek.

3 AY İÇİNDE KARŞILANABİLECEK

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte "PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No: 13 Ulus Altındağ/ANKARA" adresinde "Zeki Müren 26.05.2021 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmelerini sağlamak için de önlemler alındı. Bu kapsamda, satışa sunulan ilk gün zarfını posta damgasıyla talep eden müşterilere, www.filateli.gov.tr adresinden tedavül tarihi itibarıyla 6 ay içinde satın alınması halinde ürün posta damgalı olarak gönderilebilecek.

Müşteriler tarafından hazırlanan filatelik ürünler için ilk gün damgası ve Ulus PTT Merkez Müdürlüğünün 26 Mayıs 2021 tarihli posta damgası tatbik talepleri, 3 ay içinde PTT AŞ'ye iletildiği takdirde karşılanabilecek.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Zeki Müren
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