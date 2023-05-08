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PTT PERSONEL ALIMI 2023: KPSS'siz PTT memur alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

08.05.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PTT personel alımı başvuru tarihi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Çoğunlukla 18-35 yaş grubu arasından alınan adaylar için ilanlar, Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın internet sitesinden duyuruluyor. Peki, PTT memur alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? PTT personel alımı başvuru ekranı erişime açıldı mı?

PTT PERSONEL ALIMI 2023: KPSS'siz PTT memur alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

PTT personel alımı başvuru tarihleri internette araştırılıyor. T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde işe alınacaklarda aranılacak güncel şartlar ve KPSS koşulu olup olmadığı merak konusu oldu. İşte PTT personel alımı başvuru şartları...

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

PTT personel alımı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

PTT personel alımına ilişkin tarihler belli olur olmaz haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

PTT personel3

PTT PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

PTT'de işe alınacak personel şartları yayınlanan ilan ile belli oluyor. Bu yüzden güncel personel alım şartları belli değil. Ancak genel şartlar şu şekilde açıklanmıştı;

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

PTT

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

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