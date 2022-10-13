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PTT personel alımı yapılacak mı? PTT personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?

13.10.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PTT personel alımının yapılıp yapılmayacağı, iş arayışında olan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. PTT bünyesinde dönem dönem personel alımları gerçekleştiriliyor. PTT personel alımı ilanları kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor. Peki PTT personel alımı yapılacak mı? PTT personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

PTT personel alımı yapılacak mı? PTT personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?

PTT (Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü) bünyesinde görev almak isteyenler PTT başvuru şartları, başvuru zamanını araştırmaya başladı. KPSS şartsız personel alımıyla ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki PTT personel alımı yapılacak mı? PTT personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

PTT PERSONEL ALIMI VAR MI?

PTT personel alımı ile ilgili güncel bir açıklama bulunmuyor. Konuyla ilgili son dakika bilgisi geldiğinde, sayfamızda yer alacak.

PTT BAŞVURU FORMU 2022

PTT personel başvurusu yapmak isteyenler PTT'nin internet adresi üzerinden iş başvuru formu doldurmalıdır. Formu dolduran kişiler mülakattan sonra sözlü ve yazılı sınava tabi tutulur. Sınavların ardından sonuç değerlendirilir.

PTT personel alımı yapılacak mı? PTT personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?

PTT YAZILI SINAV KONULARI

PTT yazılı sınavda vatandaşlar hangi konular ve ne tür sorularla karşılaşacağını merak ediyor. İşte PTT Genel Müdürlüğünün sınav kılavuzunda yayınladığı konu başlıklarına ilişkin detaylar şöyle;

  • Türkçe Paragraf, Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları

  • Sözel Akıl Yürütme

  • Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme

  • Temel Yurttaşlık Bilgisi

  • Türkiye Coğrafyası

  • Genel Kültürel ve Güncel Sosyo Ekonomik konular

  • Ölçme becerisi

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde

istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

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Anahtar Kelimeler:
personel alımı PTT
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