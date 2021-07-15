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Puro ve sigarillolarda ÖTV düzenlemesi! KDV oranları değişti

15.07.2021 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar için uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranı (ÖTV) yüzde 45 olarak yeniden belirlendi.

Puro ve sigarillolarda ÖTV düzenlemesi! KDV oranları değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile tütün içeren purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve diğerleri için ÖTV oranları yeniden belirlendi.

PURONUN ÖTV ORANI YÜZDE 45'E ÇIKTI

Buna göre; tütün içeren purolar, uçları açık purolar, sigarillolar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar ve sigaralardan ÖTV oranı yüzde 45 olarak belirlendi.

Söz konusu ürünler için asgari maktu vergi tutarı 0,4386, maktu vergi tutarı da 0,5863 olarak uygulanacak.

Mart 2020'de Tütün içeren purolar, uçları açık purolar, sigarillolar, için yüzde 65,25 olan ÖTV oranı, yüzde 80'e yükseltilmişti. Söz konusu ürünler için 0,2429 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0,3506 liraya çıkarılırken, maktu vergi tutarı da 0,4686 lira olarak belirlenmişti.

Kaynak: DHA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yani?? fiyat ne olucak ??

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