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Un ve susam fiyatları artınca simite de zam geldi!

12.07.2021 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Savaş Delibaş, başkentte 2 liradan satılan simidin fiyatının, bugünden itibaren 2,50 lira olacağını bildirdi.

Un ve susam fiyatları artınca simite de zam geldi!

Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Savaş Delibaş, başkentte 2 liradan satılan simidin fiyatının, bugünden itibaren 2,50 lira olacağını bildirdi.

Delibaş, yazılı açıklamasında, girdi maliyetlerine yüzde 80-90 zam geldiğini, bu nedenle simit fiyatında artışın kaçınılmaz olduğunu aktardı.

Ankara'da simidin 2 liradan satıldığını anımsatan Delibaş, "Ankara'da simit fiyatında pazartesi gününden geçerli olmak üzere güncelleme yapıldı. 2 liradan satılan simidin fiyatı, son dönemde girdi maliyetlerinin aşırı yükselmesi nedeniyle 2,50 liraya yükseldi." ifadelerini kullandı.

UN VE SUSAM FİYATLARI ARTTI

Geçen yıl simitlik unun çuvalının 110 lira, susamın kilogram fiyatının 12 lira olduğuna işaret eden Delibaş, bugün unun çuvalının 190-220 lira, susamın kilogramının ise 23 lira olduğunu kaydetti.

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Son dönemde katı ve sıvı yağ, eleman-usta yevmiyeleri, elektrik, doğal gaz, akaryakıt ve kira bedelleri gibi girdi maliyetlerinin yükselmesinden dolayı simit fiyatını güncellemek durumunda kaldıklarını belirten Delibaş, şöyle devam etti;

100 GRAM SİMİT 2,5 LİRA

"100 gram simit 2 liradan satılırken aynı gramajdaki simit 2,50 lira oldu. 50 kuruşluk bir güncelleme yapmak zorunda kaldık. Eğer gerçek bir Ankara simidi yapmak istiyorsak, lezzetinden, kalitesinden ödün vermek istenmiyorsa, bu güncelleme kaçınılmaz olmuştur. Birçok ilde simidin 2,50 lira olduğunu söyleyebiliriz. Müşterilerimizin bizi anlayışla karşılayacağına inanıyoruz."

Kaynak: AA

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 11 yorum
Ekmek 2 lira Simit 2,50. ne gramajı da yarım ekmek kadar değil.. ekmek gökten düşüyor da simit mi sadece fırında pişiyor …
iyi iyi maaşlarada 4 te 1 zam gelecek ozaman simiti maasimiza endeklediler ya
zama zam ; zam zam zam herşeye zam bari herkesin maaşınada zam yapın denge sağlansın

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