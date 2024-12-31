Putin dev şirkete kayyum atamıştı! Firmanın hisseleri yere çakılmıştı... Efes'ten ilk açıklama geldi

AB InBev Efes, Anadolu Efes ve Belçikalı AB InBev şirketlerinin ortak girişimi olarak Rusya'nın en büyük bira üreticileri arasında yer alıyorken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararname ile firma gündeme geldi.

Buna göre, şirketin varlıkları geçici olarak GK Vmeste adlı kuruluş tarafından yönetilecek. Dün gündemde yankı uyandıran bu karar sonrası, Anadolu Efes, Rusya'daki varlıklarının geçici süreyle devredilmesine ilişkin bir açıklama yaptı.

ANADOLU EFES'TEN KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA

Şirketten KAP'a yapılan bilgilendirmede, "Bugün, Rusya tarafından, AB InBev ile ortak girişimimizin (JV) Rusya'daki kısmını geçici yönetime devreden bir kararname yayımlanmıştır" denildi.

Açıklamada, bu durumun ortakları ile birlikte kapsamlı bir şekilde değerlendirileceği ve gerekli tüm adımların atılacağı ifade edildi. Bu gelişme sonrası AFES hisseleri yüzde 9,98 düşüşle 212,80 liradan kapandı.