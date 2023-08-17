FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. QNB Finansbank çöktü mü? 17 Ağustos 2023 QNB Finansbank mobil uygulama neden açılmıyor? Bankacılık uygulamasında giriş problemi!

QNB Finansbank çöktü mü? 17 Ağustos 2023 QNB Finansbank mobil uygulama neden açılmıyor? Bankacılık uygulamasında giriş problemi!

17.08.2023 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

QNB Finansbank uygulaması çöktü mü? 17 Ağustos 2023 Perşembe günü bankacılık işlemi yapmak isteyen vatandaşlar uygulamaya girişte sorun yaşadı. Yaşanan problemin ardından birçok kişi konuya ilişkin arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki, QNB Finansbank çöktü mü? 17 Ağustos 2023 QNB Finansbank mobil uygulama neden açılmıyor?

QNB Finansbank çöktü mü? 17 Ağustos 2023 QNB Finansbank mobil uygulama neden açılmıyor? Bankacılık uygulamasında giriş problemi!

QNB Finansbank uygulamasına girişte sorun yaşayanlar internette araştırma yapıyor. Birçok kullanıcı uygulamaya girişte sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi. "17 Ağustos 2023 QNB Finansbank çöktü mü?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, QNB Finansbank mobil uygulama neden açılmıyor? İşte konuya ilişkin detaylar...

QNB FİNANSBANK UYGULAMASI ÇÖKTÜ MÜ?

QNB Finansbank uygulamasına giriş yapmayan kullanıcılar sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarda yaşanan sorunu dile getirdi.

Raporlara bakıldığında ise mobil uygulamada bazı teknik problemler yaşandığı görülüyor.

QNB FİNANS MOBİL UYGULAMA SORUNU NE ZAMAN ÇÖZÜLECEK?

QNB Finansbank'tan konuya dair açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mahkeme karar verdi: Faiziyle ödenecek Mahkeme karar verdi: Faiziyle ödenecek
'Önemli bir noktayı göz ardı etmişiz' deyip açıkladı: 3'te 1 maliyetinde!'Önemli bir noktayı göz ardı etmişiz' deyip açıkladı: 3'te 1 maliyetinde!
Bakan Şimşek'ten bankalara 'tüketici kredisi' masajı! Bakan Şimşek'ten bankalara 'tüketici kredisi' masajı!
Anahtar Kelimeler:
qnb finansbank

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Hırsızlık yaparken yakalandı! Dükkan sahibini darp etti

Hırsızlık yaparken yakalandı! Dükkan sahibini darp etti

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.