QNB Finansbank çöktü mü? 17 Ağustos 2023 QNB Finansbank mobil uygulama neden açılmıyor? Bankacılık uygulamasında giriş problemi!

QNB Finansbank uygulamasına girişte sorun yaşayanlar internette araştırma yapıyor. Birçok kullanıcı uygulamaya girişte sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi. "17 Ağustos 2023 QNB Finansbank çöktü mü?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, QNB Finansbank mobil uygulama neden açılmıyor? İşte konuya ilişkin detaylar...

QNB FİNANSBANK UYGULAMASI ÇÖKTÜ MÜ?

QNB Finansbank uygulamasına giriş yapmayan kullanıcılar sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarda yaşanan sorunu dile getirdi.

Raporlara bakıldığında ise mobil uygulamada bazı teknik problemler yaşandığı görülüyor.

QNB FİNANS MOBİL UYGULAMA SORUNU NE ZAMAN ÇÖZÜLECEK?

QNB Finansbank'tan konuya dair açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

