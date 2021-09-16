Radyasyona maruz kalan daha erken emekli olur

Emeklilikte sigorta başlangıcı, yaş ve yıla dikkat edilmektedir. Ancak bazı mesleklerde bu süreler değişmektedir. Kamuda radyoloji uzmanı olarak çalışanlar bu meslek grubuna örnektir. Şöyle ki radyolojiye maruz kalanların her yıl için 3 ay olmak üzere fiili hizmet süresine hak kazandığını biliyor muydunuz? 8 Eylül 1999 öncesinde görev yapanlar dikkat! İşte ayrıntılar ve bilinmesi gerekenler…

8 EYLÜL 1999’DAN ÖNCE SİGORTASI OLANLAR DİKKAT

Emekli Sandığı'ndan 55 yaş ve 25 yıl sigortalılıkla, SSK'dan ise 55 yaş, 25 yıl sigortalılık ve 5750 prim günüyle emekli olmak mümkün. Radyoloji uzmanları fiili hizmet süresi zammına tabi süreleri de bulunmaktadır. Bu sürede fiilen radyasyona maruz kalındığında her yıl için 3 ay olmak üzere fiili hizmet süresine hak kazanır. 8 Eylül 1999 öncesinde görev yapanların yaş haddi indirilmektedir.

RADYASYONA MARUZ KALANLARA 90 GÜN YIPRANMA

Radyasyona maruz kalan sağlık çalışanları, eskiden olduğu gibi her 360 günlük fiili çalışmaya karşı 90 gün yıpranma hakkı elde ediyorlar.

EN ÇOK YERALTI İŞÇİLERİ YIPRANIYOR

360 gün fiili çalışma karşılığı elde edilen ilave süreler, mesleklere göre şöyle: 60 GÜN: Kurşun ve arsenik işleri, cam fabrikası ve atölyeleri, çimento fabrikaları, kok fabrikalarıyla termik santrallar, alüminyum fabrikaları, döküm fabrikaları, su altındaki işler, itfaiye ve yangın söndürme işlerinde çalışanlar.

90 GÜN: Cıva üretimi işleri, demir ve çelik fabrikaları, asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işler, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları, basın ve gazetecilik mesleğinde çalışanlar, milletvekilleri.

180 GÜN: Maden ocakları, kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yeraltı işlerinde çalışanlar.

10 YIL ÇALIŞMAK GEREKLİ

Yıpranma hakkından yararlanabilmek için güvenlik görevlilerinin en az 1800 gün (5 yıl), diğer çalışanların ise 3600 gün (10 yıl) yasa kapsamındaki işlerde çalışmaları gerekiyor.

Milletvekilleri, yıpranma konusunda da bazı kolaylıklardan yararlanıyor. Onların yıpranma hakkı elde edebilmek için on yıl çalışmaları gerekmiyor. Üç yılı aşmamak üzere çalışma sürelerinin tamamı Erken Emeklilik hakkı veriyor. Örneğin sadece bir dönem (4 yıl) görev yapan milletvekili, normalden 3 yıl erken emekli olabiliyor.



